Появление нового четвероногого друга в жизни человека — это масса эмоций и незабываемый опыт. Вместо того чтобы искать питомца в зоомагазинах или питомниках, стоит рассмотреть возможность взять животное из приюта, где тысячи пушистиков ждут новых хозяев. Если у вас есть предубеждения, мы расскажем, почему стоит изменить свою точку зрения.

Вы подарите кому-то новую жизнь

Многие обитатели приютов пережили трудные времена: кто-то выживал на улице, кто-то был оставлен хозяевами по различным причинам, а кого-то спасли из нелегальных питомников. Каждое животное столкнулось с трудностями, и лучший способ начать новую жизнь — это встретить друга, который поможет обрести счастье. Ваш питомец будет искренне рад встрече и оценит вашу заботу!

Вы сможете выбрать питомца любого возраста и характера

Хотя котята и щенки очень милые, некоторые люди предпочитают более взрослых питомцев. В приюте вы сможете выбрать четвероногого друга любого возраста. У вас будет возможность понаблюдать за животным и узнать о нем больше от куратора, понять, подходит ли он вам по характеру и темпераменту. Личное общение даст возможность питомцу «принюхаться» к вам и решить, готов ли он стать частью вашей жизни.

Вам помогут встретить идеального компаньона

Сотрудники приютов действительно заинтересованы в том, чтобы передать своих подопечных в добрые и подходящие руки. Они расскажут о характере животных и их привычках, чтобы помочь вам найти идеального спутника. Если у вас есть маленькие дети или другие питомцы, они обязательно сообщат, как новый член семьи может с ними поладить.

Вас обязательно поддержат

Переезд в новый дом — это радостное, но и тревожное событие для каждого животного. Привыкание к незнакомой обстановке требует времени, и у новых хозяев могут возникнуть трудности. К счастью, кураторы приютов расскажут, как вести себя в различных ситуациях, и предложат всестороннюю помощь.

Это доступно каждому

Хотя желание завести питомца может быть сильным, не всегда есть возможность купить щенка или котенка дорогой породы. В приютах можно найти животное практически любой породы и возраста совершенно бесплатно, главное — это желание обеспечить питомцу должный уход, любовь и внимание.

Кроме того, взяв питомца из приюта, вы совершите благородный поступок, который начнет новую дружбу и сделает чью-то жизнь счастливее. Решайтесь, и вас ждет приключение, полное взаимной любви и преданности.

Приюты домашних животных в Латвии

Приют для животных Ulubele

Адрес: Ропажский край, Стопинская волость, край Ozolaines

Как добраться на общественном транспорте:

- Автобусы №№ 6829, 6830, 6931, 6835 до остановки Ceļu meisters (после въезда в Личи) - ищите знак приюта на обочине дороги и идите около 1 км по лесной дороге.

- Рижский автобус № 16 (маршрут: ул. Абренес – Муцениеки) до остановки «Упескални», далее направо (около 20-25 минут).

Телефон: 20203333

Электронная почта: [email protected]

Прием: каждый день с 10.00 до 15.00

Выгул собак с сертификатом волонтера: каждый день с 10.00 до 15.00

Обучение волонтеров: раз в месяц в субботу в 14.00, по предварительной регистрации в приложении Bookla.

Приют Otrā māja

Адрес: Vēži-1, Demenes pagasts, Daugavpils novads, Latvija, LV-5442

Телефон: 20045442 (ежедневно с 8.00 до 18.00); 29790219 (ежедневно с 8.00 до 18.00)

Электронная почта: [email protected] или [email protected]

Прием: с 10.00 до 15.30 каждый день по предварительной записи.

Приют Labās Mājas

Адрес: Рига, Mežapurva iela 2, LV-106

Телефон: +371 26617636

Электронная почта: patversme.lv

Прием: каждый день с 11.00 до 17.00 (кроме понедельника).

Приют Dzīvnieku Draugs

Адрес: Рига, ул. Fr. Candera iela 4

Телефон: +371 67500491

Электронная почта: [email protected]

Прием: каждый день с 10.00 до 16.00 (кроме четверга и воскресенья).

Правила усыновления животного в латвийских приютах

1. Усыновить животное может лицо, достигшее 18 лет, предъявив документ, удостоверяющий личность.

2. С потенциальным усыновителем проводится собеседование для выяснения готовности к уходу за животным и условий его жизни.

3. За животное необходимо внести пожертвование, что частично покроет расходы на содержание животного в приюте (от 20 до 50 евро).

4. Подписав акт об усыновлении, усыновитель обязуется обеспечить содержание животного в соответствии с законодательством Латвии.

5. Животное не выдают лицам в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

6. Животное не возвращается лицу, нарушившему закон о защите животных.

7. Приют не дает собак для содержания на цепи и охраны.

8. Если животное в приюте менее 14 дней, приют не несет ответственности за его здоровье.

9. Приют не предоставляет информацию о животных третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

10. Приют имеет право получать от усыновителя информацию о состоянии здоровья животного и посещать его на новом месте жительства.

Инесе Гудковска.