Подоконники быстро собирают пыль, уличную грязь, пыльцу и мертвых насекомых, а из-за повышенной влажности на них иногда появляется плесень. Однако для обычной уборки дорогая бытовая химия не понадобится — большинство необходимых средств уже есть дома.

Как пишет Southern Living, эксперт по окнам Крейг Рикс рассказал, как правильно очищать подоконники и что делать, чтобы они оставались чистыми в течение всего года.

Почему подоконники так быстро пачкаются

По словам Рикса, подоконник фактически находится на границе между улицей и внутренней частью дома, поэтому на нем особенно быстро скапливаются загрязнения.

При этом многое зависит от времени года и климата. Весной проблемой может стать большое количество пыльцы, а в жаркий и влажный период повышается риск появления плесени.

Эксперт советует обращать внимание на заметный налет, темные пятна и любые изменения цвета поверхности. Они могут сигнализировать о том, что уборку откладывать уже не стоит.

В качестве общего правила Рикс рекомендует тщательно очищать подоконники хотя бы один раз в сезон.

Что понадобится

Для уборки не требуется ничего необычного: пылесос с насадкой-щеткой, средство для мытья посуды, теплая вода, зубная щетка, губка и два полотенца из микрофибры. При желании можно использовать белый дистиллированный уксус.

Как очистить подоконник за пять шагов

Сначала необходимо убрать с подоконника цветы, декор и остальные предметы. После этого поверхность следует тщательно пропылесосить, чтобы удалить пыль, крошки и другой сухой мусор.

Затем нужно приготовить простой чистящий раствор: смешать стакан теплой воды с несколькими каплями средства для мытья посуды. Для более интенсивной очистки эксперт предлагает добавить немного уксуса. Смесь переливают в пульверизатор и распыляют по поверхности.

Раствор следует оставить примерно на десять минут. За это время загрязнения размягчатся, и удалить их будет значительно проще.

После этого подоконник очищают губкой, а труднодоступные места и стойкий налет — зубной щеткой.

В завершение поверхность нужно протереть влажной салфеткой из микрофибры, а затем вытереть насухо второй.

Что делать, если появилась плесень

Из-за постоянного контакта с влагой на подоконниках может образовываться плесень или грибковый налет.

В таких случаях, по словам Рикса, требуется более сильное средство. Эксперт предлагает использовать разбавленный водой отбеливатель либо смесь буры и уксуса.

При использовании подобных средств важно учитывать материал подоконника и соблюдать инструкции производителя чистящего средства.

Регулярная уборка помогает не только сохранить подоконники чистыми. Если своевременно удалять влагу и загрязнения, можно снизить риск появления плесени и повреждения поверхности.