Цветовая температура

Цвета в палитре имеют свою температуру, которая делится на теплые и холодные. Физики измеряют этот показатель в кельвинах (К), и он указывается на лампах. В зависимости от расположения дома в окна может поступать как теплый солнечный свет (до 4000 К), так и холодный (свыше 4000 К). Эти оттенки по-разному воспринимаются глазом и влияют на общее восприятие интерьера. Задача дизайнера — скорректировать цвета так, чтобы комната не выглядела слишком унылой или, наоборот, не раздражала чрезмерной яркостью и душной теплотой. На инсоляцию в помещении влияют не только стороны света, но и окружение дома. Соседние многоэтажки и высокие деревья могут затенять пространство, не позволяя солнечным лучам проникнуть в квартиру.

Юг — светло и тепло

В объявлениях о продаже и аренде квартир часто указывают южную, солнечную сторону как преимущество. Действительно, окна на юг обеспечивают высокую инсоляцию в течение дня, и для многих это важный аргумент. Однако летом такая квартира может нагреваться сильнее, поэтому стоит заранее продумать установку кондиционера или повесить плотные шторы блэкаут. Даже зимой южные комнаты наполняются светом в диапазоне 3500–4000 К. Летом такое расположение окон обеспечивает комфортное теплое освещение в квартире.

Север — темно и прохладно

Северная сторона обеспечивает мало света, но если жилье находится в южных широтах, это может быть плюсом. Прямые солнечные лучи не попадают в северную комнату, и свет образуется за счет его преломления в пространстве. Он имеет холодный голубой оттенок. В среднем уровень инсоляции в комнатах с северными окнами составляет 5500–6000 К, а сумерки наступают раньше, чем в помещениях с окнами на другую сторону. Исключение составляют зимние вечера с обильными снегопадами, когда свет отражается от снега и становится чуть более теплым. Летом в комнату может проникнуть немного визуального тепла на закате и в ранние утренние часы.

Восток — мягкий свет

Эта сторона хорошо прогревается в теплое время года, но быстро охлаждается зимой. Солнце начинает светить в окна на рассвете, и если вы привыкли вставать в соответствии с биоритмами, а не по будильнику, то этот вариант будет самым удобным. К обеду яркий свет перейдет на южные окна, и помещение станет прохладнее. Температура естественного освещения в восточных комнатах колеблется на отметке в 4000 К. Летом этот показатель может стать выше. Восточные окна ценят любители комнатных цветов: ранние утренние лучи ускоряют рост растений, не сжигая их.

Запад — великолепные закаты

При планировке района архитекторы стараются предусмотреть посадку деревьев перед западными окнами, чтобы снизить перегрев помещения. Кроме того, это самая ветреная сторона. Однако компенсация весомая: только из западного окна можно наблюдать за закатами. Правда, это единственное время, когда свет в помещении становится теплым — около 3000 К, утром и днем он холодный.

Распределите комнаты

В большинстве квартир уже определены жилые комнаты и кухня. Но если у вас есть возможность, старайтесь располагать их в соответствии с рекомендациями по освещению. Северная сторона подходит для кухни, так как во время приготовления еды в помещении повышается температура, и приятнее будет печь пироги в прохладе. Детские комнаты и спальни лучше организовывать в восточных комнатах, где солнце способствует утреннему пробуждению и не мешает отдыху вечером. Для гостиной, рабочего кабинета и мастерской подойдут южные помещения, где достаточно света в течение дня.

Западные комнаты оценят фотографы — только в них можно поймать «золотой час» для идеальных портретов. Ориентируйтесь и на собственные предпочтения: рассвет в восточных окнах вряд ли понравится любителям поспать подольше.

Скорректируйте цвета

Если вам удалось соотнести помещение с рекомендованной стороной света, можно оформлять его на свой вкус. Если же спальня оказалась на севере, а кухня на юге, можно прибегнуть к дизайнерским решениям для корректировки света. В «холодную» спальню нужно добавить тепла. Подойдут яркие оттенки красного, оранжевого и желтого цветов. Южную кухню можно разбавить синими и зелеными тонами. Не делайте темную основу в комнатах, где мало света: белые и бежевые стены должны доминировать в отделке. И наоборот, слишком теплые южные и восточные помещения компенсируйте темными, приглушенными оттенками. Деревянный пол визуально добавляет тепла, «охладить» с его помощью не получится.

Подберите правильное освещение

Нейтральный свет для помещений, не требующих корректировки, — 4000 К. Лампы нужно выбирать с высокими показателями CRI. В комнатах, которые вы хотите «согреть», установите неяркие источники теплого света (около 3500 К): настенные светильники и настольные лампы создадут уют.

Искусственный холодный свет редко подходит для жилых помещений, даже если они находятся на южной стороне и вы хотите снизить световую температуру. В таких комнатах лучше остановиться на нейтральном освещении. Оптимальный вариант — регулируемый уровень света, который позволит корректировать тепло в зависимости от погоды, времени суток и настроения.

Разнообразьте фактуру и аксессуары

Дизайнерские решения помогут добавить света и тепла, не прибегая к ремонту. Если слишком холодно, нужны глянцевые поверхности. Металлические и стеклянные предметы скорректируют избыток теплого света. Четкие, остроугольные геометрические формы, присущие интерьерам в стиле минимализма, также помогут. Натуральные, асимметричные и обтекаемые вещи, наоборот, добавят уютного тепла. Пушистый ковер, объемный плед или шкура на полу тоже «согреют» помещение.