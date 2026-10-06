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Как оценки могут негативно сказаться на жизни вашего ребенка и что с этим делать 0 102

Люблю!
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как оценки могут негативно сказаться на жизни вашего ребенка и что с этим делать

Мои дети, как и все, ходят в школу. Я понимаю, что это необходимо. Но я против того, чтобы оценивать успешность ребенка или уровень его знаний только по отметкам. Высокие оценки не гарантируют успех в будущем, а низкие не означают, что ребенок хуже других. Вред отметок заключается в следующем.

 

* Ребенок начинает сравнивать себя с другими. Например, моя дочка получила 4, а ее подружка - 5, и она расстроилась, решив, что хуже той девочки. На самом деле к этой четверке мы долго шли, готовились. Вместо радости, дочь переживает.

* Мнение чужого человека становится эталоном. Система устроена так, что успешность ребенка определяется отметкой. Мои дети растут интересными, творческими людьми, но учительница (фактически, посторонняя женщина) оценивает их как личность. Это может привести к тому, что дети вырастают зависимыми от чужого мнения.

* Отметки могут вызывать гордыню или заниженную самооценку. Высокие оценки могут заставить ребенка считать себя лучше остальных, а плохие - восприниматься как клеймо «глупого» или «неспособного», что может негативно сказаться на его жизни. Низкая самооценка закладывается не по вине ребенка. Например, мой сын, когда пошел в школу, хорошо читал, но среди его товарищей был мальчик, который только в 1-м классе научился складывать слоги. Имел ли мой сын право считать себя лучше? Конечно, нет. Но учителя всегда ставили его в пример, и он начал задирать нос, пока я не объяснила ему, что это неправильно.

* Высокие оценки не гарантируют будущих успехов. Часто родители упрекают детей за плохие отметки. Но самые талантливые люди, которых я знаю, в школе учились неровно, у них были пятерки по любимым предметам и тройки - по скучным. Это логично: если человек развивает 2-3 качества, это помогает ему добиться успеха. Те, у кого были одинаковые оценки по всем предметам, часто остаются середнячками.

Важно: никогда не ругайте и не унижайте ребенка из-за плохих оценок. Если он получил двойку, это не значит, что он плохой человек. Можно исправить любую отметку, если это желание ребенка, а не родителей. Главное - это знания, а оценка - субъективное мнение педагога, которое не так важно, если ребенок видит свой прогресс.

"1000 секретов".

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