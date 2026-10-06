Ирина Пегова поделилась свежими фотографиями из путешествия и получила множество комплиментов от поклонников. Особое внимание подписчиков привлекли длинные распущенные волосы актрисы и ее непривычно серьезный образ.

На опубликованных кадрах Пегова позирует на фоне православной архитектуры. Для прогулки она выбрала свободную одежду, распустила длинные локоны и предстала перед камерой серьезной и сосредоточенной.

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«Ту ту ту ту тула, ту ту ту лулаа!» — подписала публикацию актриса, процитировав строчку из известной песни Юлии Чичериной.

Увидели сходство с Миледи

Новый образ звезды фильма «Прогулка» вызвал у поклонников неожиданную ассоциацию. В комментариях Пегову сравнили с Миледи — героиней истории о Д’Артаньяне и трех мушкетерах, которую в знаменитой советской экранизации сыграла Маргарита Терехова.

«Что-то вы серьезны как никогда», «Ну, Ирина! Миледи просто, та самая», «Восхитительной красоты леди!», «Очень красивы и талантливы. Очень люблю фильмы с вашим участием», — написали подписчики.

Недавно Пегова также показала совместную фотографию с любимым мужчиной. Пара сделала селфи во время прогулки по Казани.

Как говорится в публикации, актриса встречается с коллегой Сергеем Мариным, который младше нее на десять лет. Об их отношениях стало известно в прошлом году. Пара редко появляется вместе на публике и нечасто делится совместными снимками.

Ранее Ирина Пегова была замужем за актером Дмитрием Орловым, известным по фильмам «Брат-2» и «Сестры».

Судя по реакции поклонников, именно непривычное сочетание длинных локонов, серьезного взгляда и сдержанного образа заставило многих увидеть в Пеговой роковую Миледи.