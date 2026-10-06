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Не только Рим и Венеция: восемь мест Италии, которые заслуживают отдельного путешествия 0 210

Люблю!
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тревизо, Италия

Рим, Венеция, Флоренция и Амальфитанское побережье ежегодно притягивают миллионы путешественников. Но в высокий сезон популярность превращается в проблему: очереди, переполненные улицы и пляжи способны испортить впечатление даже от самых красивых мест. В Италии при этом хватает менее раскрученных направлений, которые могут стать достойной альтернативой туристическим хитам.

Как пишет Lonely Planet, вместо самых известных и многолюдных городов и курортов стоит обратить внимание на восемь других направлений — с каналами, средневековыми улицами, пляжами, озерами и отличной местной кухней.

Вместо Венеции — Тревизо

Тем, кому хочется каналов, старинной архитектуры и итальянской гастрономии, Lonely Planet предлагает Тревизо. Исторический центр города пересекают каналы XV века, а среди достопримечательностей выделяются церковь Сан-Николо, Дуомо и музей Луиджи Байло.

Здесь также стоит попробовать cicchetti, выпить бокал просекко или spritz и, конечно, заказать тирамису — считается, что знаменитый десерт появился именно в Тревизо.

Вместо Флоренции — Лукка

Лукка привлекает архитектурой эпохи Возрождения и прекрасно сохранившимися городскими стенами. Среди главных мест для прогулок — необычная площадь Piazza dell’Anfiteatro и собор Сан-Мартино, где хранится древнее деревянное изображение Христа, датируемое VIII или IX веком.

Из местной кухни Lonely Planet советует попробовать пасту tordelli lucchese.

Вместо озера Гарда — озеро Изео

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Расположенное между районами озер Гарда и Комо озеро Изео предлагает альпийские пейзажи и гораздо более спокойную атмосферу.

Здесь находится остров Монте-Изола, а путешественникам доступны пешие и велосипедные маршруты, водные виды спорта и прогулки на лодках. Неподалеку расположен винодельческий регион Франчакорта, знаменитый игристыми винами, произведенными традиционным методом бутылочной ферментации.

Вместо Чинкве-Терре — Леричи

Леричи находится на побережье залива Поэтов и может стать альтернативой переполненному Чинкве-Терре.

Путешественников здесь ждут пляжи, разноцветные дома и замок Сан-Джорджо. С пристани можно отправиться на морскую прогулку в Порто-Венере, на остров Пальмария или даже в сам Чинкве-Терре. Еще одно интересное место — небольшая бухта Ла-Калетта.

Вместо Таормины — Шикли

Сицилийский Шикли был в значительной степени разрушен землетрясением 1693 года, после чего его отстроили в стиле сицилийского барокко.

Lonely Planet рекомендует увидеть дворец Беневентано, церковь Сан-Бартоломео и пещерный комплекс Кьяфура. А если хочется моря, можно отправиться на пляжи Донналукаты или Сампьери.

Вместо Сан-Джиминьяно — Урбино

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Исторический центр Урбино включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одна из главных достопримечательностей — Палаццо Дукале, где располагается Национальная галерея Марке.

В ее коллекции представлены произведения Пьеро делла Франческа, Тициана и Рафаэля, который родился в Урбино. Стоит также прогуляться по средневековым улицам и подняться к крепости Альборнос.

Вместо Альберобелло — Локоротондо

Локоротондо в долине Итрия входит в число самых красивых деревень Италии. Его исторический центр — это лабиринт узких улиц и белоснежных домов.

Город также известен местным вином DOC. В окрестностях можно поселиться в одном из традиционных trulli — белых каменных домов с характерными коническими крышами — и использовать его как базу для путешествий по региону.

Вместо Позитано — Четара

Тем, кто мечтает об Амальфитанском побережье, но хотел бы избежать суеты Позитано, Lonely Planet предлагает Четару.

Небольшой город сохранил атмосферу старого рыбацкого поселения и известен блюдами из анчоусов и красного тунца. Одна из местных гастрономических достопримечательностей — colatura di alici, традиционный соус из анчоусов.

Здесь можно совместить прогулки вдоль побережья с пляжным отдыхом и знакомством с местной кухней.

Италия — это далеко не только Венеция, Флоренция или Позитано. Иногда достаточно свернуть с самого популярного туристического маршрута, чтобы получить те же пейзажи, историю и итальянскую атмосферу — но без толп путешественников.

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#история #Италия #туризм #путешествия #природа #культура #архитектура
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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