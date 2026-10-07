Аллу Пугачеву заметили во время прогулки с собакой по Лимасолу. Случайная на первый взгляд встреча оказалась не совсем случайной: прилетевший из Москвы исполнитель Егор Вильмс несколько часов ждал возможности увидеть певицу.

Вильмс приехал на Кипр накануне и отметил там свой день рождения. На следующее утро он отправился в место, где, по его информации, обычно бывает Пугачева. В ожидании певицы артист провел около четырех часов и уже почти решил, что встреча не состоится. Об этом сообщает VOICE.

Однако вскоре Вильмс увидел Пугачеву, которая гуляла с собакой. Он окликнул ее и рассказал, что специально прилетел ради встречи.

Певица согласилась немного пообщаться и предложила зайти в ресторан, где можно было спокойно сфотографироваться и оставить автограф. Позднее Вильмс признался в своем блоге, что во время неожиданной встречи сильно волновался.

На опубликованных фотографиях Пугачева сидит за столиком и пишет пожелание в блокноте. Внимание привлекла ее левая рука — на ней заметна повязка. Что именно произошло с рукой певицы, в приведенном материале не уточняется.

Вильмс также сделал с Пугачевой несколько селфи. На снимках 77-летняя артистка предстала практически без макияжа.

Ранее Пугачева рассказывала и о другой травме. В конце июля она появилась на закрытии музыкального фестиваля в Юрмале с тростью. По словам самой певицы, она упала, сломала ногу и повредила тазобедренный сустав, из-за чего четыре месяца была практически обездвижена.