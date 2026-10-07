Многие женщины уделяют внимание уходу за лицом, забывая о шее, где могут появляться морщинки, выдают истинный возраст. Уход за этой областью несложен, и маски можно наносить не только на лицо, но и на шею и декольте. Вот несколько эффективных рецептов.

* Мякоть персика (или абрикоса, яблока, груши, киви), взбитая в блендере с 3 ст. л. нежирных сливок, наносится на 15 минут.

* 1 желток, 1 ч. л. масла виноградных косточек и 1 ч. л. меда держать на коже 20 минут.

* 3 ст. л. мягкого творога, 2 ст. л. теплого пива и 1 ст. л. льняного масла, наносить на 25 минут.

* Жидкое тесто из 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ст. л. гречневой муки (можно размолоть гречку в кофемолке) и теплого молока с добавлением 1 ч. л. сахара. Емкость с массой накрыть полотенцем на полчаса. Затем подмешать 1 ст. л. сметаны и нанести на кожу на 15 минут.

* 1 ст. л. картофельного пюре с таким же количеством натертого огурца, мелкорубленой петрушки и оливкового масла. Держать маску 20 минут.

* 2 ст. л. морской капусты, промытой от соли и измельченной в блендере, 1 ч. л. размягченного сливочного масла, 1 ст. л. крахмала и 3 ст. л. молока. Нанести на кожу и смыть через 15 минут.

* Зеленый чай из пакетика и 1 ч. л. какао заварить в 1/3 стакана кипятка. Добавить немного сухого молока для получения кашицы. Когда она остынет, подмешать 5-6 капель витамина Е на масляной основе. Нанести на 20 минут.

Смывать маски желательно минеральной водой, используя ватный тампон. После этого рекомендуется нанести увлажняющий крем.

Для питания зрелой кожи

Эти косметические средства помогают улучшить кровообращение и питание увядающей кожи.

1 ст. л. сока редьки смешать с 1 ст. л. сметаны. Наносить послойно с интервалом 5-6 минут и держать 20 минут, затем смыть. Можно чередовать с другой маской: 1 ч. л. желатина залить на ночь 100 мл молока, утром нагревать до полного растворения желатина. Смешать с 1 ч. л. глицерина и 1 ч. л. меда. Наносить аналогично первому средству. Смесь можно хранить в холодильнике 5-6 дней.

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