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Как выбрать идеальный свитер для осени 0 40

Люблю!
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как выбрать идеальный свитер для осени

Чтобы осень прошла в уюте и тепле, стоит подобрать идеальный свитер. Мы поделимся простыми правилами, которые помогут избежать колкости, катышков и потери формы.

 

Свитеры остаются одной из лучших покупок осенью, несмотря на меняющиеся модные тренды. С приходом холодов многие из нас стремятся закутаться в плед, насладиться горячим шоколадом и не снимать уютный свитер. Чтобы этот осенний ритуал стал по-настоящему приятным, важно уделить внимание выбору качественного свитера.

Найти интересную и уютную модель в магазине не так сложно — в бутиках и на сайтах брендов представлено множество вариантов. Однако не каждый свитер сможет оправдать ожидания в плане комфорта и тепла. В худшем случае он может колоться, а в лучшем — растянуться и не согревать.

Важно помнить, что состав свитера играет не менее важную роль, чем его внешний вид. Давайте разберемся, каким должен быть состав идеального теплого свитера, чтобы он радовал вас долго.

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

  • - Андреа Робредо Руис, дизайнер женской одежды Oscar de la Renta и Ralph Lauren, рекомендует искать на этикетке мериносовую шерсть. Это может быть не 100% состав, но хотя бы её добавление. Этот материал не скатывается, "дышит" и хорошо облегает фигуру. Примесь вискозы не должна превышать 10%, чтобы шерсть могла проявить свои свойства;
  • - Дизайнер и стилист Хайди Винн советует внимательно читать этикетки на свитерах из кашемира. Некоторые бренды указывают толщину пряжи — например, двух- или четырехслойную. Если цена на плотные модели высока, стоит рассмотреть более тонкие, но кашемировые;
  • - Джейд Харвуд, соучредитель марки по производству шерстяной одежды, предлагает обратить внимание на джерси — смесь различных материалов. Обычно в это полотно добавляют остатки шерсти, хлопка, шелка и синтетики, что обеспечивает высокую износостойкость свитера. "Такая вещь будет служить долго", — обещает Джейд.

Однако дизайнеры советуют избегать свитеров с более чем пятью материалами в составе. Чем проще набор материалов, тем лучше. В идеале содержание синтетических примесей не должно превышать 15%, чтобы натуральные нити могли выполнять свою основную задачу — согревать и сохранять привлекательный вид.

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