Йогурт считается одним из самых популярных продуктов для поддержания здоровья кишечника. Но имеет ли значение, когда именно его есть — утром натощак, вместе с едой, после тренировки или перед сном? Однозначного ответа пока нет, однако время приема может повлиять на то, как организм использует содержащийся в йогурте белок.

Как пишет Health со ссылкой на имеющиеся исследования, научных данных, позволяющих назвать одно идеальное время употребления йогурта именно для пищеварения, недостаточно.

Утром, после еды или натощак?

Главный предмет споров связан с пробиотиками. Йогурт получают путем ферментации молока с использованием живых бактериальных культур. Эти полезные микроорганизмы должны пройти через желудок и попасть в кишечник, однако кислая среда желудка способна уничтожить часть из них.

Отсюда и возникают противоположные рекомендации.

С одной стороны, прием пищи может повышать pH желудка и временно делать его среду менее кислой. Теоретически это создает более благоприятные условия для прохождения полезных бактерий.

С другой стороны, еда стимулирует выработку пищеварительных ферментов и замедляет прохождение содержимого через желудок. В результате пробиотики могут дольше находиться в неблагоприятной для них среде.

Поэтому одни специалисты советуют употреблять продукты с пробиотиками вместе с едой, а другие — натощак или перед завтраком.

Авторы материала приводят небольшое исследование 2017 года: увеличение количества полезных кишечных бактерий и снижение количества потенциально вредных наблюдалось как у людей, принимавших пробиотики за 30 минут до завтрака, так и у тех, кто принимал их через 30 минут после него.

Однако имеющихся исследований недостаточно, чтобы утверждать, что один из этих вариантов однозначно лучше остальных.

После тренировки йогурт получает другое преимущество

Йогурт ценен не только пробиотиками, но и качественным белком — прежде всего сывороточным и казеином.

Если главная цель — получить пользу именно от белка, время употребления продукта может иметь большее значение.

В материале Health отмечается, что богатый белком йогурт можно съесть после тренировки или примерно в течение двух часов после нее. Это может способствовать восстановлению и наращиванию мышечной массы.

Еще один вариант — йогурт перед сном. Содержащийся в нем белок способен обеспечивать организм аминокислотами в течение ночи, что может быть полезно для восстановления мышц и адаптации к физической нагрузке.

Есть аргументы и в пользу йогурта на завтрак

Белковый продукт утром может помочь дольше сохранять чувство сытости, уменьшить тягу к перекусам в течение дня и способствовать более стабильному уровню сахара в крови.

Натуральный несладкий йогурт также может стать альтернативой более калорийным десертам и сладким перекусам. Благодаря белку он хорошо насыщает, поэтому такой вариант может быть полезен людям, которые следят за общей калорийностью рациона.

С чем есть йогурт

Не менее важно и то, какие продукты оказываются рядом с йогуртом.

В статье приводится исследование 2024 года, согласно которому употребление пробиотиков вместе с овсяной кашей и молоком повышало выживаемость полезных бактерий. Предполагается, что пища могла одновременно защищать микроорганизмы от агрессивной среды желудочно-кишечного тракта и обеспечивать их питательными веществами.

Особый интерес представляют продукты, содержащие пребиотики — неперевариваемые растительные волокна, которыми могут питаться полезные кишечные бактерии.

Health относит к таким продуктам, в частности, бананы, горох, мед и пшеницу. Их сочетание с йогуртом потенциально может создавать более благоприятные условия для пробиотических бактерий.

Так когда же лучше открывать баночку йогурта?

Если речь идет исключительно о здоровье кишечника, наука пока не позволяет назвать один «правильный» час. Йогурт можно есть натощак, вместе с приемом пищи или после него — убедительных доказательств абсолютного преимущества какого-либо из этих вариантов пока нет.

Зато цель употребления продукта может подсказать время: после тренировки — ради белка и восстановления мышц, перед сном — для поступления белка в течение ночи, утром — для более длительного насыщения и контроля аппетита.

А для кишечника, вероятно, важнее не искать идеальную минуту, а регулярно включать подходящий йогурт в рацион и обращать внимание на его состав и продукты, с которыми вы его сочетаете.