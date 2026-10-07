Привычные вещи можно сделать быстрее, проще и с меньшими затратами. Мы поделимся несколькими лайфхаками, которые помогут справиться с повседневными задачами.

Уборка за 20 минут

Как часто после работы хочется отдохнуть, полежать перед телевизором или почитать любимый журнал «1000 секретов»! Но ведь нужно и ужин для всей семьи приготовить, и порядок навести. Если первое отложить нельзя, то с уборкой можно повременить. К выходным заботы копятся, и назревает генеральная уборка, которая требует больше сил и времени, а так хотелось провести выходные в приятных хлопотах!

Чтобы не отвлекаться на уборку в выходные, я с недавних пор взяла на вооружение одно простое правило: каждый день уделять уборке ровно 20 минут. Ставлю таймер на телефоне и все это время непрерывно навожу чистоту в квартире. Главное — не отвлекаться ни на что другое.

Конечно, за 20 минут всех дел не сделаешь, но и не устанешь! Выделить эти минуты в день вполне посильно. Так и выходные можно разгрузить, и дом заметно преобразится (вы заметите это всего через неделю!). Чтобы такая 20-минутка была эффективнее, представьте, что вот-вот к вам нагрянут гости. Эта мысль подогревает, заставляет наводить порядок качественнее и быстрее. Попробуйте взглянуть на свой дом глазами ваших гостей. На что бы вы обратили внимание в первую очередь? Может быть, это разбросанная в прихожей обувь, пыль на полке или засохшие цветы, которые давно пора выбросить?

Этот простой психологический прием работает отлично, ведь мы хотим, чтобы в глазах посторонних наша квартира была идеальной. А кроме того, эта игра затягивает. Вы всегда будете готовы к визиту реальных гостей!

Тесная обувь?

В молодости я очень любила обувь на высоком каблуке. К сожалению, с возрастом за эту любовь пришлось расплачиваться, так как начались проблемы с ногами: отеки, зловредные шишки на пальцах, и как следствие — трудности в подборе обуви. Чаще всего она мне просто жмет. Я стараюсь решать этот вопрос сама, не обращаясь к обувному мастеру. Вот несколько советов, как можно растянуть обувь в домашних условиях.

Я смазываю тесную обувь снаружи и изнутри касторовым маслом и надеваю ее. Хожу в ней по дому. Кожа под воздействием масла не только растягивается, но и становится мягче. Или разбавляю жидкое мыло горячей водой в пропорции 1:4. Выливаю смесь в бутылочку с пульверизатором, распыляю жидкость на обувь изнутри и снаружи, даю впитаться, затем надеваю плотные носки, а затем — обувь. Так и разнашиваю.

Когда зонту нужна чистка

Слегка запачканный зонт можно почистить мягкой щеткой, смоченной в спирте или водке. А если ткань сильно пострадала (например, вы уронили зонт в дорожную грязь), поможет раствор нашатырного спирта (на 1 л воды — 0,5 стакана спирта).

Сушить зонт нужно обязательно в открытом виде.

Быстрая разморозка

Мой холодильник не оборудован системой, предотвращающей появление наледи («ноу фрост»). Приходится регулярно его размораживать. Главное неудобство в том, что лед тает медленно, и продукты, вынутые из морозилки, успевают разморозиться. Поэтому я применяю способы, которые помогают разморозить холодильник быстрее.

Направляю струю горячего воздуха из фена на стенки морозильной камеры, а затем деревянной или пластмассовой лопаткой снимаю откалывающиеся куски льда.

Если некогда возиться с холодильником, нагреваю воду в кастрюле, ставлю ее в морозилку и закрываю дверцу. Иногда требуется 2-3 такие процедуры, чтобы удалить наледь.

Ставлю перед открытым холодильником вентилятор, чтобы он нагонял в агрегат теплый воздух из комнаты. Лед растает не так быстро, как от фена, зато здесь не требуется вашего участия: можно некоторое время спокойно заниматься своими делами.

Издержки новой обуви

Даже качественная вещь из натуральной кожи может хранить специфический запах годами. Но я знаю, как от него избавиться.

Главное, не пытаться использовать для этих целей ацетон или бензин: можно испортить кожу. А вот корки свежих цитрусовых помогают.

Обувь можно избавить от кожаного запаха с помощью перекиси водорода — нужно лишь протереть ею изделие с внутренней стороны. Можно устранить натуральный запах, если протереть кожаную сумочку или куртку марганцовкой. Помогает также раствор из мыла, воды и нашатырного спирта (1:1:1). Но после этого нужно слегка протереть вещь вазелином или глицерином, чтобы кожа не рассохлась.

Сильный кожаный запах устранят зерна кофе: их нужно высыпать на поверхность и оставить на сутки.

Варим мыло сами!

Набралось у меня довольно много обмылков, и я решила сварить из них домашнее мыло. Натерла обмылки на терке (где-то 100–150 г), добавила 150 мл воды, 2 ч. л. глицеринового масла, все перемешала. Дала немного постоять. Затем подогрела состав в ковше до образования однородной массы. Потом добавила 30 мл эфирных масел (персикового, облепихового, апельсинового), еще раз перемешала, сняла с огня и разлила по формочкам. Убрала мыло в холод на сутки — и готово! Надо сказать, самодельное мыло обходится дешевле покупного. Самые большие траты — на эфирные масла, но одного флакончика хватает на полгода.

Прощайте, чернильные пятна!

Однажды дети, играя, уронили на пол стержень от шариковой ручки, а младший сын на него поставил пластиковую корзину с игрушками. Стержень потек, а сынок передвигал игрушки по всей комнате, волоча за собой и потекший стержень.

Когда это обнаружилось, весь пол, который у нас покрыт ламинатом, был в чернилах, и дно корзины с игрушками тоже. Чем я только ни пробовала оттереть — ничего не получалось, следы чернил бледнели, но до конца их удалить не выходило. К тому же я боялась повредить ламинат... Выручили меня предынъекционные салфетки, которые продаются в любой аптеке и стоят немного. Проводишь этой салфеткой по чернильному пятну — и оно сразу исчезает, не оставляя следов и не повреждая покрытие.

Бутылки... с сухофруктами!

Для хранения сушеных яблок и груш принято использовать полотняные или холщовые мешочки, которые надо держать в сухом месте, временами открывая и перетряхивая сушку для проветривания и контроля отсутствия насекомых. Мы долго использовали этот способ, но всегда рано или поздно в мешочках заводились личинки. Надо было своевременно это обнаружить, а потом спасать сухофрукты переборкой и прокаливанием. Работа эта нудная, и не было гарантий, что через месяц опять все не повторится... Мы стали искать другие способы хранения сушеных фруктов и остановили выбор на 5-6-литровых пластиковых бутылках.

Готовые сухофрукты прямо из электрической сушилки выкладываем в сухую чистую бутылку — порциями, по мере их готовности, до полного заполнения бутылки, при этом свинчивая пробку только на время укладки каждой порции. Предварительно на дно пустой бутылки вкладываем бумажную салфетку. Заполненные бутылки храним в кладовке или на антресолях.

Если сухофрукты были высушены качественно и сразу упакованы, личинки в них не заводятся. И после года хранения мы не замечали ухудшения вкусовых и полезных качеств.

После стирки

После стирки в машине о вещах еще нужно должным образом позаботиться.

Например, выстиранные вещи нужно сразу вынуть, иначе складки на них останутся отчетливыми даже после разглаживания. А если достать вещи немедленно не получается, можно использовать такую опцию стиральной машины, как «легкая глажка» (но она может быть не во всех моделях).

Не следует перегружать барабан — от этого ткань мнется и даже может порваться. Также важно правильно сушить вещи. После стирки встряхивайте и расправляйте белье (у полотенец от этого, например, повышается «пушистость»). Не складывайте одну чашечку бюстгальтера в другую, а раскладывайте их в ряд.

Не делайте из носков клубки, лучше просто сложите их пополам. При складывании учитывайте крой одежды, следите за тем, где может получиться складка.

Замена полиролю

Совсем не обязательно покупать для полированной мебели специальное средство — полироль-антипыль. Я поступаю так: на тряпочку наливаю немного кондиционера для белья и протираю ею полированную мебель. Эффект тот же.

Многоразовый пакет

Сейчас в продажу поступает много продуктов с многоразовой застежкой «зип-лок». Удобно пользоваться: например, открыл пакетик с кофе или семечками, взял порцию, а остальное — на хранение. Такая тара нашла применение и в моем хозяйстве. В нее я пересыпаю крупы, чай, травы собственной заготовки и другие мелочи. В дорогу можно положить пару бутербродов или фрукты. Вдвое практичнее полиэтиленового пакета и места занимает мало. А еще деток можно порадовать красивым подарком, если оклеить пакетик цветной бумагой, а внутрь спрятать лакомство или игрушку.

"1000 секретов".