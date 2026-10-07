Фраза «оторвался тромб» звучит пугающе и часто ассоциируется прежде всего с варикозом. Однако тромб может образоваться и у человека без видимых проблем с венами, а в некоторых случаях источником опасности становится сердце.

Как рассказал «Доктору Питеру» кардиолог Азамат Баймуканов, тромб представляет собой сгусток крови, сформировавшийся внутри сосуда или в полости сердца. Если весь тромб или его часть отделяется и начинает двигаться вместе с кровотоком, возникает тромбоэмболия. Последствия зависят от того, куда попадет сгусток: среди наиболее опасных осложнений — тромбоэмболия легочной артерии и ишемический инсульт.

Варикоз необязателен

Один из распространенных мифов — представление о том, что образование тромбов обязательно связано с варикозными венами. На самом деле тромбоз глубоких вен может возникнуть и без варикоза.

Риск повышается после операций и травм, при длительной неподвижности, некоторых онкологических и хронических заболеваниях, во время беременности и после родов. Значение также имеют возраст, лишний вес, курение, некоторые лекарства и наследственная предрасположенность.

Насторожить должны односторонний отек ноги, боль, чувство распирания или изменение цвета кожи.

Источник тромба может находиться в сердце

Другой механизм связан с нарушениями сердечного ритма. При фибрилляции предсердий кровь может застаиваться, особенно в ушке левого предсердия, создавая условия для формирования тромба. Если такой сгусток попадет в артерии мозга, возможен ишемический инсульт.

При этом фибрилляция предсердий иногда практически никак себя не проявляет или возникает эпизодически. Поэтому обычная ЭКГ между приступами не всегда позволяет обнаружить нарушение.

При периодическом сердцебиении, перебоях в работе сердца, слабости, одышке или головокружении врач может назначить более длительное мониторирование сердечного ритма.

Можно ли заранее «сдать анализ на тромб»?

Универсального анализа, который позволил бы человеку без симптомов просто проверить наличие тромба, нет.

При подозрении на тромбоз глубоких вен врач может назначить D-димер и УЗИ вен. Если предполагается сердечная причина, применяются ЭКГ, длительное мониторирование ритма, эхокардиография и другие исследования.

При этом повышенный D-димер сам по себе не доказывает наличие тромба — показатель может изменяться и при других состояниях.

Что действительно важно для профилактики

Основой профилактики врач называет физическую активность, отказ от курения и длительной неподвижности, контроль веса, артериального давления, холестерина и глюкозы.

Особое внимание необходимо людям с диагностированной фибрилляцией предсердий. Врач оценивает индивидуальный риск инсульта и при необходимости назначает препараты, уменьшающие вероятность образования тромбов. Самостоятельно принимать антикоагулянты для профилактики нельзя.

Главный совет кардиолога — не пытаться самостоятельно искать у себя тромб с помощью многочисленных анализов. Гораздо важнее знать свои факторы риска, обращать внимание на симптомы и при необходимости обращаться к врачу.