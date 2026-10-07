Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Оторвался тромб»: что на самом деле происходит в организме и при чем здесь сердце 0 267

Люблю!
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тромб
ФОТО: BB.LV/AI

Фраза «оторвался тромб» звучит пугающе и часто ассоциируется прежде всего с варикозом. Однако тромб может образоваться и у человека без видимых проблем с венами, а в некоторых случаях источником опасности становится сердце.

Как рассказал «Доктору Питеру» кардиолог Азамат Баймуканов, тромб представляет собой сгусток крови, сформировавшийся внутри сосуда или в полости сердца. Если весь тромб или его часть отделяется и начинает двигаться вместе с кровотоком, возникает тромбоэмболия. Последствия зависят от того, куда попадет сгусток: среди наиболее опасных осложнений — тромбоэмболия легочной артерии и ишемический инсульт.

Варикоз необязателен

Один из распространенных мифов — представление о том, что образование тромбов обязательно связано с варикозными венами. На самом деле тромбоз глубоких вен может возникнуть и без варикоза.

Риск повышается после операций и травм, при длительной неподвижности, некоторых онкологических и хронических заболеваниях, во время беременности и после родов. Значение также имеют возраст, лишний вес, курение, некоторые лекарства и наследственная предрасположенность.

Насторожить должны односторонний отек ноги, боль, чувство распирания или изменение цвета кожи.

Источник тромба может находиться в сердце

Другой механизм связан с нарушениями сердечного ритма. При фибрилляции предсердий кровь может застаиваться, особенно в ушке левого предсердия, создавая условия для формирования тромба. Если такой сгусток попадет в артерии мозга, возможен ишемический инсульт.

При этом фибрилляция предсердий иногда практически никак себя не проявляет или возникает эпизодически. Поэтому обычная ЭКГ между приступами не всегда позволяет обнаружить нарушение.

При периодическом сердцебиении, перебоях в работе сердца, слабости, одышке или головокружении врач может назначить более длительное мониторирование сердечного ритма.

Можно ли заранее «сдать анализ на тромб»?

Универсального анализа, который позволил бы человеку без симптомов просто проверить наличие тромба, нет.

При подозрении на тромбоз глубоких вен врач может назначить D-димер и УЗИ вен. Если предполагается сердечная причина, применяются ЭКГ, длительное мониторирование ритма, эхокардиография и другие исследования.

При этом повышенный D-димер сам по себе не доказывает наличие тромба — показатель может изменяться и при других состояниях.

Что действительно важно для профилактики

Основой профилактики врач называет физическую активность, отказ от курения и длительной неподвижности, контроль веса, артериального давления, холестерина и глюкозы.

Особое внимание необходимо людям с диагностированной фибрилляцией предсердий. Врач оценивает индивидуальный риск инсульта и при необходимости назначает препараты, уменьшающие вероятность образования тромбов. Самостоятельно принимать антикоагулянты для профилактики нельзя.

Главный совет кардиолога — не пытаться самостоятельно искать у себя тромб с помощью многочисленных анализов. Гораздо важнее знать свои факторы риска, обращать внимание на симптомы и при необходимости обращаться к врачу.

×
#медицина #профилактика #сердце #кардиология #тромб
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Алла Пугачева
Изображение к статье: Как выбрать идеальный свитер для осени
Изображение к статье: Жизнь может круто измениться
Изображение к статье: 5 причин взять питомца из приюта

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Стокгольм
В мире
Изображение к статье: Любовь
Люблю!
Изображение к статье: Защитить мужа или раскрыть его ложь: детектив, где доверять нельзя никому
Культура &
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Политика
1
Изображение к статье: логотип Евровидения
Lifenews
Изображение к статье: Европарламент
В мире
1
Изображение к статье: Стокгольм
В мире
Изображение к статье: Любовь
Люблю!
Изображение к статье: Защитить мужа или раскрыть его ложь: детектив, где доверять нельзя никому
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео