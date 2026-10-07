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Топ-5 пород очень «разговорчивых» кошек 0 176

Люблю!
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Топ-5 пород очень «разговорчивых» кошек

Хвостатые болтушки, ворчуны и певцы.

 

При выборе домашнего любимца важно учитывать множество особенностей его характера. Многие ориентируются только на физиологические показатели и внешний вид, не представляя, что такое «общительный» кот в доме. Он не просто мурлычет и поддерживает беседу о ваших делах — может разговаривать по 20 часов в сутки. У каждой породы есть свой стиль общения.

1. Ориентальные кошки. Эти ушастики — знаменитые певцы среди кошачьих. У них очень выразительный и мелодичный голос. Хозяева часто отмечают, что кошки понимают, о чем идет речь, и отвечают с соответствующими интонациями. Ориенталы не склонны к истошным крикам, скорее, они развлекают хозяев беседами.

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2. Сиамские кошки. Эти красавицы, по слухам, в прошлой жизни были курящими матросами. У большинства сиамок хриплый и резкий голос, который может пугать детей и раздражать любителей тишины. Несмотря на симпатичную внешность, к выбору сиамов нужно подходить с осторожностью.

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3. Бенгальские кошки. В спокойном настроении эти роковые красавцы могут помолчать, но недолго. Если у кошки что-то болит, готовьтесь к затяжным истошным серенадам. Эта порода скорее выражает свои яркие эмоции с помощью голоса, чем развлекает.

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4. Корниш Рекс. Эти элегантные и стройные коты невероятно болтливы. Они независимы и могут вести беседы даже в пустой квартире. У рексов низкий, приятный голос, который скорее успокаивает, чем раздражает. Иногда кажется, что в доме кто-то постоянно ворчит на неправильную колбасу или погоду за окном.

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5. Мейн-кун. Эти кошки спокойны и благородны, но рядом с любимым хозяином начинают рассказывать целые истории. Они издают не совсем привычное кошачье мяуканье — всевозможные переливы, трели и мелодии. Долгие разговоры у мейн-куна — это признак любви и доверия к хозяину.

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