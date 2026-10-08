Полезность масел для жарки определяется температурой «дымления»: чем она выше, тем меньше потенциальный вред для здоровья. При нагревании масел выделяются канцерогенные вещества (акролеины), которые могут негативно воздействовать на слизистую и дыхательные пути. В процессе жарки также образуются акриламиды, которые придают продуктам аппетитную корочку, но могут негативно влиять на печень и нервную систему.

Масло авокадо

Если вы заботитесь о правильном питании, выбирайте масла с высокой температурой «дымления». Масло авокадо имеет самую высокую температуру «дымления» — 270 градусов. Оно насыщает организм полезными жирами и способствует синтезу правильного холестерина.

Масло гхи

На втором месте находится топленое масло гхи с температурой «дымления» 250 градусов. Оно содержит линолевую кислоту, витамины (А, D, E и В3), кальций и натрий, что делает его очень полезным. Масло гхи снижает уровень «плохого» холестерина и подходит как для сторонников ЗОЖ, так и для вегетарианцев. Этот продукт известен с древних времен и упоминается в Аюрведе.

Оливковое масло

На третьем месте располагается оливковое масло с температурой «дымления» 230-240 градусов, что выше, чем у многих других растительных масел. Оливковое масло популярно в средиземноморской кухне и содержит Омега-3 и Омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с ЖКТ. Для жарки лучше выбирать рафинированное оливковое масло, так как у него выше температура «дымления» по сравнению с нерафинированным.

Среди масел с температурой «дымления», аналогичной оливковому, или ниже, можно выделить:

подсолнечное — 230 градусов;

— 230 градусов; кукурузное — 230 градусов;

— 230 градусов; арахисовое — 230 градусов;

— 230 градусов; соевое — 230 градусов;

— 230 градусов; миндальное — 216 градусов;

— 216 градусов; рапсовое — 200 градусов;

— 200 градусов; кунжутное — 170-210 градусов.

Если вы заботитесь о своем здоровье, выбирайте полезные масла для жарки и избегайте доведения продуктов до коричневой или черной корочки, так как это связано с образованием канцерогенов. Также стоит уделять внимание более полезным методам приготовления, таким как запекание и варка.

Что касается свиного сала, то исследования показывают, что животные жиры (сливочное масло, сало, гусиный жир) производят в 20 раз меньше канцерогенов, чем кукурузное или подсолнечное масло. В этом списке также находятся оливковое масло и масло гхи. Таким образом, у вас есть выбор в зависимости от ваших предпочтений при приготовлении пищи. Главное — не доводить продукты до зажаристой корочки.