52-летняя Ксения Алферова откровенно рассказала о непростых периодах жизни и призналась, что ее тоже порой одолевают мрачные мысли. За последнее время актрисе пришлось столкнуться сразу с несколькими личными потрясениями.

Поводом для откровенного разговора с поклонниками стал поэтический вечер, после которого Алферовой подарили множество цветов. Актриса опубликовала фотографии букетов в своем блоге и решила не ограничиваться обычными словами благодарности.

Алферова порассуждала о том, насколько переменчивой бывает жизнь. По ее мнению, испытания становятся частью внутреннего взросления человека и помогают душе расти.

Актриса призналась, что временами и сама начинает думать о неудачах и собственной ненужности. В такие моменты ей помогают молитва, добрые слова и умение замечать красоту в самых обычных вещах.

«Я часто не знаю, как быть, что делать, но цепляешься взглядом за красоту какую-нибудь, за доброе слово, взгляд, переключаешь на это внимание — и все, легче дышать становится», — поделилась Алферова.

По словам актрисы, иногда достаточно перестать концентрироваться исключительно на плохом и обратить внимание на то хорошее, что остается рядом.

«И просто жизнь удивительна, да, полосата, ну, это жизнь. Была бы однообразно легка и безмятежна, не росла бы наша душа.

Хорошо, когда в душе цветут цветы, а не темень и мрак. Мне так дорого их тепло, что пробирающиеся внутрь противные мысли о том, что ничего не получается, никому не нужна, что в душах людей зима, стараюсь прогонять молитвой. Они, конечно, находят щели, но если душа жива, то ее благоухание, ее жажда жизни и света их прогоняет», — пишет актриса.

Для Алферовой эти размышления особенно личные. Нынешний год оказался для нее тяжелым: сначала стало известно о разводе с Егором Бероевым, а в августе актриса потеряла любимую бабушку.

Несмотря на пережитое, Алферова старается находить опору в простых вещах и призывает не замыкаться на мрачных мыслях: иногда доброе слово, человеческое участие или неожиданно замеченная красота способны хотя бы ненадолго вернуть ощущение внутреннего равновесия.