Сексуальную совместимость часто объясняют загадочной «химией» между двумя людьми. Однако за ощущением гармонии стоят вполне конкретные вещи: доверие, взаимное уважение, способность говорить о желаниях и готовность учитывать границы друг друга.
Клинический психолог и сексолог Екатерина Макарова в беседе с WomanHit назвала десять признаков, которые могут говорить о сексуальной совместимости партнеров.
Все начинается с умения понимать себя
По словам специалиста, говорить о гармоничных интимных отношениях сложно, если человек сам плохо понимает собственные потребности, реакции и границы.
Не менее важно уметь разговаривать с партнером: сообщать о своих желаниях, интересоваться его предпочтениями и понимать, что для каждого допустимо, а что — нет.
При этом универсального сценария «правильной» интимной жизни не существует. Главное, чтобы происходящее устраивало обоих партнеров, было добровольным и не причиняло вреда.
1. Вы можете сказать «нет»
Один из важнейших признаков здоровых отношений — возможность отказаться от близости или конкретной практики без необходимости оправдываться и опасения столкнуться с давлением или обидой.
Отказ одного партнера должен восприниматься другим как граница, которую необходимо уважать.
2. Вам не приходится притворяться
В гармоничных отношениях человек может оставаться собой и естественно выражать собственные эмоции и телесные реакции.
Не нужно изображать удовольствие, соответствовать чужим ожиданиям или играть роль только ради того, чтобы не разочаровать партнера.
3. Вы не боитесь собственных фантазий
Интимные фантазии и образы — естественная часть сексуальности. Сам факт их появления не означает, что человек обязан воплощать их в реальности.
Гораздо важнее возможность спокойно относиться к собственным мыслям и при желании обсуждать их с партнером, сохраняя право каждого на свои границы.
4. Прикосновения партнера вам приятны
Ласки и прикосновения должны приносить удовольствие, а не становиться обязанностью, которую приходится терпеть ради другого человека.
Если привычные проявления близости постоянно вызывают напряжение или неприятные ощущения, эксперт советует не игнорировать проблему, а попытаться разобраться в ее причинах.
5. Вы знаете, что нравится партнеру
Хорошая совместимость заключается не в виртуозном владении некими универсальными «техниками», а во внимании к конкретному человеку.
Партнеры постепенно узнают предпочтения друг друга, замечают реакции и способны менять свое поведение с учетом пожеланий другого.
6. Вы способны получать удовольствие
В исходном перечне одним из признаков совместимости называется достижение оргазма во время интимной близости.
Однако речь идет не только о финальной реакции организма. Важна общая возможность получать удовольствие от происходящего и чувствовать себя комфортно рядом с партнером.
7. Партнер тоже получает удовольствие
Гармоничная интимная жизнь не строится вокруг потребностей только одного человека.
Внимание направлено на обоих: партнеры заинтересованы не только в собственных ощущениях, но и в том, чтобы близость была приятной другому.
8. После близости остается хорошее ощущение
Еще один показатель — эмоциональное состояние после интимного контакта.
Если сценарий близости, собственное поведение и действия партнера оставляют чувство удовлетворения и комфорта, это говорит о том, что происходящее соответствует вашим желаниям и границам.
9. Партнер также остается доволен
То же самое должно происходить и с другой стороны.
Если один регулярно остается удовлетворенным, а другой чувствует разочарование, напряжение или ощущение, что его потребности игнорируются, говорить об устойчивой гармонии становится сложнее.
10. Вы можете говорить о том, что происходит в спальне
Возможно, самый важный пункт — способность обсуждать интимную жизнь без страха и стыда.
Партнеры могут сказать, что им понравилось, а что хотелось бы изменить, спокойно выслушать друг друга и договориться о том, каким будет следующий опыт.
Такой разговор не должен превращаться в поиск виноватого. Его цель — сделать близость комфортнее для обоих.
Совместимость — это не идеальное совпадение желаний
По словам сексолога, если важные составляющие интимной гармонии постоянно отсутствуют, стоит обратить на это внимание. Особенно если проблема сохраняется долго, а попытки поговорить заканчиваются конфликтами или молчанием.
При необходимости разобраться в причинах может помочь психолог или сексолог. При этом отсутствие одного или нескольких пунктов из списка само по себе еще не означает, что отношения обречены.
Сексуальная совместимость — это не ситуация, когда два человека изначально хотят абсолютно одного и того же. Гораздо важнее, могут ли они слышать друг друга, уважать отказ, открыто говорить о желаниях и вместе искать то, что приносит удовольствие обоим.
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