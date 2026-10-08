Одни предпочитают воду со льдом, другие уверены, что для организма лучше вода комнатной температуры. Однако убедительных доказательств того, что один из этих вариантов полезнее для всех, нет. Гораздо важнее регулярно пить достаточно жидкости.

Как пишет Verywell Health со ссылкой на диетолога-нутрициолога Лорен Манакер, оптимальная температура воды зависит прежде всего от самого человека и конкретной ситуации. Исследований, сравнивающих влияние воды разной температуры на здоровье, пока относительно немного.

Когда холодная вода может быть полезнее

Прохладная вода часто кажется более освежающей, особенно в жаркую погоду и после физической нагрузки. Это может иметь практическое преимущество: если холодная вода нравится человеку больше, он способен выпить больше и быстрее восполнить потерю жидкости.

Во время тренировок температура тела повышается. Некоторые исследования показывают, что употребление холодной воды может способствовать охлаждению организма и сдерживать повышение температуры тела во время нагрузки.

Кроме того, после тренировки холодная вода нередко воспринимается как более приятная, поэтому человеку проще поддерживать необходимый уровень гидратации.

Но ледяная вода подходит не всем. Она может вызывать дискомфорт у людей с чувствительными зубами, мигренью, проблемами с глотанием, раздражением горла, связанным с рефлюксом, или некоторыми заболеваниями пищевода.

Правда ли, что теплая вода полезнее для пищеварения

Распространено мнение, что теплая или комнатной температуры вода улучшает пищеварение. Однако, по словам Манакер, убедительных доказательств этого нет.

У большинства здоровых людей пищеварительная система нормально справляется с водой в обычном диапазоне температур.

Не подтверждается и популярное утверждение, будто холодная вода утром способна опасно «шокировать» организм. У некоторых людей она действительно может вызвать неприятные ощущения, но это не означает, что холодная вода вредна.

Так какую воду выбрать?

Однозначного победителя нет. Для ежедневного употребления лучше всего та температура воды, при которой вам приятно и удобно пить ее регулярно.

Холодная вода может оказаться особенно комфортной после тренировки или в жару. Комнатная или слегка теплая — для людей, которым холодная вода доставляет дискомфорт.

Не существует и универсального количества воды, одинаково подходящего каждому. Потребность в жидкости зависит от возраста, пола, состояния здоровья, физической активности и других факторов.

Поэтому главный критерий — не температура стакана, а достаточное потребление жидкости в течение дня. Если холодная вода заставляет вас пить больше — выбирайте холодную. Если приятнее комнатная — никакой необходимости заставлять себя пить ледяную воду нет.