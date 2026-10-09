Звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов и его супруга Ксения Ли отмечают особенную дату — 15-ю годовщину свадьбы. В честь семейного праздника жена юмориста поделилась с поклонниками трогательными кадрами из их совместной жизни.

Дмитрий Соколов уже много лет счастлив во втором браке. В 2011 году артист женился на участнице КВН Ксении Ли. За годы совместной жизни супруги стали родителями троих детей — дочерей Марии и Софии и сына Ивана.

8 октября у пары особенный повод для праздника: именно в этот день 15 лет назад Дмитрий и Ксения стали мужем и женой.

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В годовщину Ксения Ли опубликовала в социальных сетях подборку совместных фотографий. Она призналась, что за годы семейной жизни стала значительно мудрее, и тепло обратилась к мужу.

«Мы уважаем свой выбор и идем дальше глубоко счастливыми мужем и женой, родителями, детьми своих родителей. В добрый путь нас! С Богом!» — написала Ксения.

Поклонники пары не остались в стороне и поздравили супругов с годовщиной. В комментариях они пожелали Дмитрию и Ксении долгих лет семейного счастья и гармонии.

«Какие счастливые! С годовщиной! Долгих и счастливых лет супружеской жизни», «Ну что ж... Горько!», «Счастья вам, вы супер», — написали пользователи.