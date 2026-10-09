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7 распространённых ошибок при готовке, которые могут испортить еду 0 136

Люблю!
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: 7 распространённых ошибок при готовке, которые могут испортить еду

Иногда даже простые блюда могут получиться невкусными из-за ошибок, которые допускает любая хозяйка.

 

1. Разбиваешь яйца о край миски

Это один из самых рискованных способов, так как частички скорлупы могут попасть в яичную массу. Вытаскивать кусочки довольно сложно! Кроме того, это может быть опасно для здоровья, так как внутрь могут попасть патогенные бактерии. Правильный способ — ударить яйцо о плоскую поверхность, а затем расширить трещину ножом.

2. Не пробуешь фарш для котлет

После приготовления фарша стоит попробовать смесь, чтобы понять, достаточно ли в ней соли, перца и других специй. Рекомендуем провести небольшой эксперимент: сформируй фрикадельку и обжарь её на сковороде. Если этого не сделать, есть риск, что вся партия котлет окажется невкусной. Если со специями и солью перебор — добавь сырой картофель или хлеб.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

3. Не смешиваешь сухие ингредиенты при выпечке

Недавно мы обсуждали, почему выпечка может не получаться. В кулинарии важно точно следовать рецепту. Например, если не просеивать муку вместе с разрыхлителем, тесто в духовке не поднимется, и блюдо получится плотным и жестким. Влажные и сухие ингредиенты нужно смешивать отдельно, а затем объединять в единую массу.

4. Не проверяешь наличие продуктов перед готовкой

Профессиональные повара не только проверяют наличие ингредиентов, но и готовят «mise en place». Это французское выражение означает полную выкладку продуктов, необходимых для приготовления блюда. Помощники делают заготовки: трут, режут, разделывают и выкладывают компоненты по чашкам, чтобы не отвлекаться во время процесса. Если не проверить наличие всех продуктов, есть вероятность получить не то, что хотелось.

5. Добавляешь специи во время жарки мяса

Допустимо немного посолить блюдо, когда оно уже на раскаленной сковородке. Однако не стоит щедро осыпать приправой мясо. Часть специй может пригорать или плавать в жиру. Если приправлять слишком поздно, травы не отдадут свой аромат и вкус. Делать так — значит просто портить конечный результат.

6. Рано переворачиваешь блины

Блинное тесто обычно пузырится на раскаленной сковородке. Дождись, пока пузыри покроют всю поверхность, иначе блин может порваться или прилипнуть. Когда смесь схватится, поддень краешек и переворачивай на другую сторону.

7. Не ждешь, пока духовка полностью прогреется

Если поставить в непрогретую духовку мясо или тесто, результат может разочаровать. Мясное блюдо будет дольше готовиться и не получится таким мягким и нежным, как могло бы. А булочки и бисквиты выйдут не очень пышными.

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