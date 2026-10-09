Черный чай многие воспринимают просто как привычный напиток, однако содержащиеся в нем растительные соединения могут оказывать заметное влияние на организм. Исследования связывают регулярное употребление чая с пользой для сердечно-сосудистой системы и мозга, но у напитка есть и особенности, о которых стоит знать.

Как пишет Health, черный чай богат полифенолами и другими антиоксидантными соединениями. Регулярное употребление напитка связывают с более низким риском повышенного артериального давления, некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, когнитивных нарушений и депрессии.

Поддерживает сердце и сосуды

Одно из главных потенциальных преимуществ черного чая связано с сердечно-сосудистой системой. Содержащиеся в нем полифенолы способны уменьшать воспалительные процессы в сосудах, влиять на сокращение гладкой мускулатуры и стимулировать образование оксида азота.

Последний помогает сосудам расширяться и поддерживать нормальный кровоток. Исследования также связывают употребление черного чая со снижением риска некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт.

Дает организму антиоксиданты

В черном чае содержатся теафлавины, теарубигины, чайные полисахариды, эпигаллокатехин и эпигаллокатехин-3-галлат.

Эти вещества обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они помогают нейтрализовать свободные радикалы и тем самым защищать клетки от окислительного стресса.

Именно с антиоксидантами исследователи связывают часть потенциальных преимуществ чая для здоровья. Есть также данные о возможной связи употребления черного чая с более низким риском некоторых видов рака, в частности рака яичников. Однако речь идет о снижении риска, а не о способности чая предотвращать или лечить онкологические заболевания.

Может быть полезен мозгу

Еще одно направление исследований — влияние черного чая на здоровье мозга. Полифенолы и кофеин обладают потенциальными нейропротекторными свойствами и могут влиять на воспалительные процессы и повреждение клеток.

Употребление черного чая связывают с более низким риском болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

Кроме того, некоторые исследования обнаруживают связь между употреблением черного чая и меньшим риском депрессии. Одним из возможных объяснений называют влияние полифенолов и аминокислот на нейромедиаторы, в том числе дофамин, и сигнальные процессы в мозге.

Почти нет калорий, но есть полезные микроэлементы

Обычный черный чай без сахара и других добавок — практически некалорийный напиток. В одной чашке содержится всего около 2,4 килокалории, менее грамма углеводов и практически нет жиров и белков.

При этом чай содержит марганец, участвующий в энергетическом обмене, свертывании крови и работе нервной и иммунной систем. В небольших количествах присутствуют также калий, магний и фосфор.

Но есть важный нюанс с железом

Черный чай подходит большинству людей, однако пить его в больших количествах стоит не всем.

Полифенолы способны уменьшать усвоение железа в пищеварительном тракте. Поэтому людям с низкими запасами железа следует учитывать эту особенность. Особенно актуальным это может быть для тех, кто придерживается веганского питания.

Нужно помнить и о кофеине: в средней чашке черного чая содержится около 47 миллиграммов — примерно вдвое меньше, чем в кофе.

Health также обращает внимание на качество продукта: в некоторых образцах чая обнаруживали остатки пестицидов, микотоксины и тяжелые металлы.

Как пить чай с пользой

Самый простой вариант — пить черный чай без большого количества сахара. В него можно добавить немного обычного или растительного молока, лимон, корицу или гвоздику. Летом напиток можно охлаждать и подавать со льдом.

Черный чай нельзя считать лекарством, однако он может быть полезной частью повседневного рациона. Его главное преимущество — сочетание антиоксидантов, растительных соединений и практически нулевой калорийности. При этом людям с дефицитом железа и высокой чувствительностью к кофеину стоит учитывать возможные ограничения.