Смартфоны, компьютеры и планшеты стали постоянной частью нашей жизни, а вместе с ними появились сухость и жжение в глазах, усталость и сложности с фокусировкой.
Ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Ангелина Казанцева рассказала, какие повседневные привычки помогают снизить нагрузку на глаза.
Не смотрите на яркий экран в темноте
Важна не только яркость самого монитора, но и освещение вокруг него. Экран не должен резко контрастировать с окружающей обстановкой. Поэтому работа за ярким ноутбуком в темной комнате или чтение со смартфона при очень ярком солнечном свете создают дополнительную зрительную нагрузку.
По словам эксперта, при сильном контрасте глазам приходится постоянно адаптироваться к меняющимся условиям освещения, что может способствовать зрительному переутомлению и нарушениям аккомодации.
Следите за влажностью воздуха
Во время сосредоточенной работы за монитором человек реже моргает. Если одновременно в помещении работают батареи или кондиционер, слезная пленка быстрее испаряется.
В результате могут появиться сухость, жжение, ощущение песка и периодическая нечеткость зрения. Помочь может нормальная влажность воздуха в помещении. При необходимости врач также может рекомендовать подходящие увлажняющие капли.
Солнцезащитные очки нужны не только летом
Об ультрафиолете часто вспоминают только в жаркий солнечный день, однако воздействие УФ-излучения возможно и в другое время года. Кроме того, ультрафиолет отражается от снега и воды.
Поэтому эксперт рекомендует выбирать качественные солнцезащитные очки с УФ-фильтром. При этом степень затемнения линз сама по себе не является показателем защиты от ультрафиолета.
Отдых от компьютера — это не телефон
Переключиться с рабочего монитора на смартфон — не значит дать глазам отдохнуть. В обоих случаях человек продолжает фокусироваться на близком расстоянии.
Здесь пригодится известное правило «20-20-20»: примерно каждые 20 минут на 20 секунд переводить взгляд на объект, расположенный примерно в 20 футах, то есть приблизительно в шести метрах. Взгляд вдаль позволяет расслабить механизм фокусировки, постоянно работающий при чтении и использовании гаджетов.
Особенно важно регулярно прерывать длительную работу вблизи детям и молодым людям.
Защитные очки нужны не только на производстве
Серьезно повредить глаз можно и во время обычных домашних работ. Металлическая стружка при использовании электроинструмента, брызги химического средства или удар мяча способны привести к травме роговицы и внутренних структур глаза.
Поэтому при потенциально опасных работах и некоторых видах спорта защитные очки — не лишняя предосторожность, а простой способ снизить риск тяжелой травмы.
Состояние глаз зависит от здоровья всего организма
Изменения сосудов сетчатки могут быть связаны с системными заболеваниями, в частности сахарным диабетом и артериальной гипертонией.
При диабете высокий уровень глюкозы способен повреждать мелкие сосуды сетчатки и приводить к диабетической ретинопатии. Повышенное артериальное давление также может отражаться на состоянии сосудов глазного дна.
Поэтому регулярные обследования зрения важны не только для подбора очков. Осмотр офтальмолога, в том числе глазного дна при наличии показаний, позволяет обнаруживать изменения, которые человек может долго не замечать самостоятельно.
Главное правило — не ждать, пока зрение начнет мешать жить
Умеренное освещение, перерывы при работе за экраном, достаточная влажность воздуха, защита от ультрафиолета и травм, а также контроль общего состояния здоровья — простые меры, которые можно превратить в ежедневные привычки.
А если появилась внезапная потеря или резкое ухудшение зрения, вспышки или множество новых «мушек» перед глазами, ощущение занавеса, сильная боль или произошла травма глаза, откладывать обращение за медицинской помощью не следует.
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