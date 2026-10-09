Каждая семья решает материальные запросы своих детей по-разному, в зависимости от своих принципов и возможностей. Однако питание, образование, здоровье и крыша над головой — это категории, которые родители обязаны обеспечивать до определенного момента. Как понять, что этот момент настал и ребенок уже не является ребенком?

По закону или по любви?

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей — это не обсуждается, это — закон. Объем обеспечения — понятие индивидуальное, «кому суп жидкий, а кому жемчуг мелкий». Даже понятие «здоровое питание» у каждой семьи свое. Кто-то водит детей в субботу в «Макдоналдс», и это считается праздником и наградой за хорошее поведение, а для других «Будешь в «Макдаке» есть» — угроза и крайняя степень финансового краха. Но, так или иначе, насчет детей все более-менее понятно: мы их кормим, поим, одеваем, учим, балуем, возим в отпуск и дарим подарки.

А вот как быть с совершеннолетними детьми, которые продолжают жить в одном доме с родителями? Студенты, например. Или работающие молодые люди. Или, что самое сложное и болезненное, неработающие молодые люди. Рассмотрим варианты.

Студенты

Тут всё просто. По закону, да и по здравом размышлении, мы охотно продолжаем кормить студентов дневных отделений вузов, понимая, что нормальная учебная загрузка первых трех курсов бакалавриата просто не позволяет детям работать. Или учимся, или пашем. Потом большинство студентов начинает уже серьезно искать работу, практику по специальности или part-time подработки. Так что у студентов настоящее совершеннолетие наступает ближе к 21 году, а не в 18 лет.

Даже в самых тяжелых случаях, когда, допустим, приехал парень из глубинки, живет в общаге, то тогда и родители находят возможность как-то поддержать ребенка: посылки, переводы, каникулы «на откорм». Нет конфликта ожиданий, все понимают, что стараются и терпят лишения ради будущего — чтобы помочь юному человеку встать на ноги. И материальная помощь прекратится сама собой, как только новоявленный специалист начнет получать зарплату.

Не учится, но работает

Вот у моих соседей такая ситуация: большая семья, папа и мама уже в возрасте, двое их взрослых сыновей с женами. Глава семьи на пенсии. Его жена работает пять дней в неделю помощницей по хозяйству. Плюс ведет общий дом. Молодые все работают. Дикость (для меня) ситуации заключается в том, что обе молодые пары не дают матери ни копейки, ни на питание, ни на коммунальные расходы. Фактически 55-летняя женщина содержит кроме себя еще пять человек. И всем нормально. Правда, мать что-то стала болеть часто, устает, наверное. Но никому даже в голову не приходит, что можно часть зарплаты отдавать в общий котел.

С моей точки зрения, как только подросток начал что-то зарабатывать, он должен некую часть денег класть в условную «тумбочку». Это сразу снимает массу раздражения и перераспределяет энергию в семье в сторону равновесия.

С моей точки зрения, как только подросток начал что-то зарабатывать, он должен некую часть денег класть в условную «тумбочку». Это сразу снимает массу раздражения и вообще перераспределяет энергию в семье в сторону большего равновесия. Согласитесь, что с равноправным партнером и разговариваешь как-то по-другому, без наездов и претензий. Заодно и ребенок начинает понимать, откуда что берется.

Не работает, не учится, требует деньги на сигареты

В этом случае я была бы неумолима: дом — это место проживания семейной пары и их несовершеннолетних детей. Ставить на довольствие половозрелую человеческую особь — увольте, я недостаточно стара, чтобы заводить себе альфонса. Так что или работаешь и вносишь свою долю в семейный бюджет, или добро пожаловать в прекрасный мир съемных комнат на пятерых и гречневой каши три раза в день.

Но в реальности такую жесткую позицию очень трудно воплотить. Громко вслух объявить: «Мы хотим, чтобы ты ушел из дома» — кто на такое способен? А еще в нашей культуре практически отсутствуют ритуалы перехода из одного социального состояния в другое. Был ребенок — стал подросток. Был любимый сыночек — стал вдруг чужой взрослый дядька. В какой момент и почему это происходит?

В традиционных сообществах этот переход внятно прописан: вот вам бар- или бат-мицва в 12 или 13 лет у иудеев, вот первое причастие, конфирмация у католиков, разнообразные обряды инициации во всех культурах. Молодой человек, прежде чем будет признан мужским миром, должен покинуть мир материнский, женский. Этот отрыв — болезненный, травматичный, но совершенно необходимый, ведь мы не можем родиться для новой, самостоятельной жизни, не отделившись от пуповины старой, зависимой жизни внутри материнского чрева, внутри родительской семьи.

Но в современной городской культуре это отделение никак не оформлено. На словах мы хотим, чтобы мальчик встал на ноги, построил свой дом, семью, сделал карьеру. На деле же мы всячески останавливаем этот процесс, подстилая соломку везде, где только возможно, контролируя каждый его шаг: «Мы страшно за тебя боимся, поэтому, пожалуйста, не отходи от нас далеко».

Почему так? Отчасти это следствие трагического опыта потери и разрушения огромного количества семей в войны и период террора. Отчасти — следствие сокращения количества детей. Одно дело, когда у тебя семь-восемь сыновей (и несколько уже умерло в младенчестве), и совсем другое, когда вся материнская любовь и тревога падает на голову единственного ребенка.

Так или иначе, но современные родители постоянно дают детям двойные послания: мы хотим, чтобы ты проявлял инициативу, но не тревожил наш покой. Был настойчивым в достижении своих целей, но слушался, когда мы выбираем тебе вуз. Женился и завел семью, но только с той девушкой, которая нам подходит.

«Мы хотим, чтобы ты слез с нашей шеи и начал зарабатывать сам»

Отлично, ребята, дело святое! А кто дитятке айфончик дарил на 12-летие? А кто ораву одноклассников водил в аквапарк чуть ли не со стриптизом? А зачем помчались на такси ночью забирать его с другого конца города? А 50 евро на подарок девочке к 8 Марта — это вы зачем давали? А когда он устроился первый раз на работу в дружественный офис курьером, кто втихую докладывал ему в конверт с зарплатой, чтобы мальчик, значит, мотивацию к работе не потерял. А теперь вы думаете, что он действительно пойдет вкалывать за 400 евро, потому что других денег без образования не получить?

И самое главное: ему совершенно незачем напрягаться. Будет он работать или нет, у него все равно есть его комната с кроватью и трехразовое питание.

Или работаешь и вносишь свою долю в семейный бюджет, или добро пожаловать в прекрасный мир съемных комнат на пятерых и гречневой каши три раза в день.

У него нет ни единого повода менять свой образ жизни. Ну да, девушку на Бали не свозит. Но кругом полно девушек, которые рады и просто на трамвае прокатиться. А всё, что надо для безбедной жизни, у него и так есть — родители постарались.

Так что если вы действительно хотите счастья своему ребенку, вы должны зайти в его комнату, дождаться, чтобы он перевел взгляд с монитора на вас, и очень четко произнести: «Стоп! С завтрашнего дня ты начинаешь искать работу и оплачивать свое житье сам. Наш кошелек и холодильник закрыты. Если нужна помощь с поиском работы — скажи».

И выдержать всю агрессию, все манипуляции несчастным видом, наезды бабушек и дедушек, выдержать накатывающие по ночам приступы паники «а не толкаем ли мы его на скользкий путь криминала». И еще держать в голове, что это длинная дорога. То, что вы наворотили за предыдущие 15–20 лет, за одну неделю не исправить.

Так что мой ответ на вопрос «Как и когда можно перестать давать ребенку деньги, чтобы не нанести ему психологическую травму?» — «Никогда». Если вы боитесь нанести ребенку травму, сделать ему больно, причинить неудобство — продолжайте его полностью содержать, давать деньги на карманные расходы, покупайте модную одежду и требуемые гаджеты. Он никогда не вырастет, не уйдет от вас, не обидится, не разозлится. Вы будете одна счастливая семья с любимым малышом. Даже когда ему исполнится 40 лет.

Катерина Демина, психолог.