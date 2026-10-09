Безалкогольное вино кажется безопасной альтернативой обычному, особенно если после застолья предстоит ехать за рулём. Однако полностью без этанола такой напиток бывает не всегда, а знакомый вкус и запах алкоголя, по словам нарколога, могут влиять и на самочувствие человека. Поэтому даже после «безалкогольного» вина специалисты советуют не торопиться садиться за руль.

Почему в безалкогольном вине всё же есть спирт

Безалкогольное вино производят из обычного вина, в котором содержание алкоголя обычно составляет около 12–15%. Затем этанол удаляют или значительно снижают его концентрацию с помощью специальных технологий.

Среди них — вакуумная дистилляция, обратный осмос и другие методы обработки. В результате содержание алкоголя в готовом напитке становится минимальным, однако полностью избавиться от этанола удаётся не всегда.

В некоторых безалкогольных винах его содержание может достигать 0,5%. Чтобы получить значительную концентрацию алкоголя в крови только за счёт такого напитка, действительно потребовалось бы выпить большое количество. При этом результат зависит от множества факторов, включая массу тела, пол, состояние организма и индивидуальные особенности обмена веществ.

Однако содержание алкоголя — не единственный фактор, который стоит учитывать водителю.

Почему после такого напитка лучше не спешить за руль

Нарколог Андрей Сергеев обращает внимание как минимум на две особенности безалкогольного вина.

Во-первых, напиток может сохранять характерный запах, который окружающие могут воспринимать как запах алкоголя. В том числе это может вызвать дополнительные вопросы со стороны инспектора.

Во-вторых, врач говорит о возможном так называемом психосоматическом опьянении. В отличие от обычного алкогольного опьянения, оно, по его объяснению, связано не с воздействием значительного количества этанола, а с реакцией человека на знакомый вкус, запах и сам ритуал употребления алкоголя.

По словам специалиста, такая реакция может сопровождаться изменением поведения: человек становится более разговорчивым, активно жестикулирует, а в некоторых случаях может субъективно ощущать состояние, напоминающее опьянение.

Для водителя особенно важны не сами ощущения, а возможное снижение концентрации внимания и ухудшение координации. Поэтому даже если напиток формально относится к безалкогольным, садиться за руль сразу после его употребления — не лучшая идея.

Что в итоге

Безалкогольное вино не стоит автоматически воспринимать как напиток, после которого можно без каких-либо оговорок садиться за руль. В нём может присутствовать небольшое количество этанола, а индивидуальная реакция на напиток может отличаться.

Если после употребления безалкогольного вина вы чувствуете сонливость, расслабленность, головокружение или замечаете изменения концентрации и координации, от вождения лучше отказаться. Самый безопасный вариант для водителя — не употреблять даже безалкогольные алкогольные напитки непосредственно перед поездкой.