Комнатные растения способны преобразить интерьер, но далеко не каждому виду подходят условия обычной квартиры. Одним не хватает света и влажности, другим необходим период зимнего покоя, а некоторые могут стать источником проблем для аллергиков или домашних животных. Поэтому перед покупкой нового растения специалисты советуют учитывать не только его внешний вид, но и особенности ухода.

Эксперт по комнатным растениям Лиза Элдред Стайнкопф отмечает, что в отношении растений редко уместно говорить о категорическом «никогда». Тем не менее некоторые популярные виды требуют настолько специфических условий, что их выращивание дома может превратиться в постоянную борьбу.

Эксперты назвали семь растений, с которыми в домашних условиях чаще всего возникают сложности.

1. Кротон

Яркая разноцветная листва делает кротон популярным декоративным растением, однако ухаживать за ним в помещении бывает непросто.

По словам Лизы Элдред Стайнкопф, кротону необходим хороший уровень освещения и регулярный полив. Если растение пересыхает или получает недостаточно света, оно может начать сбрасывать листья.

Особенно сложно обеспечить подходящие условия зимой, когда продолжительность светового дня сокращается. Сухой воздух в помещении также может способствовать появлению паутинного клеща.

2. Большинство пальм

Пальмы ассоциируются с тропиками, однако именно поэтому им бывает сложно адаптироваться к обычной квартире.

«Пальмы прекрасно себя чувствуют на вашей террасе, но когда их заносят в помещение, они привлекают паутинных клещей, а зачастую и щитовок», — отмечает Стайнкопф.

Многим видам необходимы яркий свет и высокая влажность. В условиях сухого воздуха и недостаточного освещения растения могут ослабевать и становиться более уязвимыми для вредителей.

Хамедорея изящная считается менее требовательной, чем многие другие пальмы, но и ей требуется больше внимания, чем большинству неприхотливых комнатных растений.

3. Фикус лировидный

Фикус лировидный давно стал популярным элементом домашнего интерьера, однако простым в уходе его назвать сложно.

Эксперт Саманта Адлер отмечает, что растение нередко рекомендуют новичкам, хотя на практике оно может оказаться довольно капризным. Фикус чувствителен к переменам: не любит частых перестановок, требует стабильного полива и нуждается в достаточном количестве света.

Если резко изменить условия содержания, растение может отреагировать сбрасыванием листьев.

4. Стрелиция

Стрелиция способна стать эффектным украшением просторного помещения благодаря крупным листьям и необычным цветам. Однако именно размеры растения могут стать проблемой.

«Они чрезвычайно крупные, и их сложно комфортно выращивать в помещении, если у вас нет много свободного пространства», — говорит Адлер.

Стрелиции требуется яркое освещение и стабильные условия содержания. Даже при хорошем уходе растение, выращиваемое дома, может не зацвести.

5. Некоторые папоротники

Папоротники помогают создать в интерьере ощущение небольшого домашнего сада, но не все их виды одинаково хорошо подходят для помещений.

По словам Адлер, некоторые папоротники образуют большое количество спор, которые могут попадать в воздух и потенциально создавать дополнительные проблемы для людей с аллергией.

В качестве альтернативы можно выбирать виды и формы с меньшим количеством спор.

6. Хищные растения

Венерины мухоловки и саррацении выглядят необычно и часто привлекают начинающих цветоводов. Однако обеспечить им подходящие условия в квартире бывает непросто.

В природе эти растения растут на солнечных болотистых территориях и проходят период зимнего покоя. Для нормального развития им необходимы соответствующие условия, которые сложно воспроизвести в обычном помещении.

Поэтому Бекс Клэр Хамелл, преподавательница по уходу за комнатными растениями и садовод, советует учитывать необходимость холодного периода покоя ещё до покупки такого растения.

7. Подарочные растения

Особую категорию составляют растения, которые часто продают в качестве подарка. Среди них — хризантемы, миниатюрные розы, гортензии и азалии.

Их нередко покупают для украшения дома, однако многие из этих растений лучше приспособлены к выращиванию на улице и нуждаются в периоде зимнего покоя.

По словам Стайнкопф, если растение удастся сохранить до момента, когда его можно будет безопасно вынести на улицу, оно сможет продолжить нормально развиваться в подходящих условиях.

Как выбрать растение для дома

Перед покупкой специалисты советуют учитывать не только внешний вид растения, но и условия, которые есть в вашей квартире. Важно заранее оценить количество естественного света, влажность воздуха, доступное пространство и возможность обеспечить растению необходимый период покоя.

Если времени на сложный уход немного, лучше выбирать неприхотливые виды, которые способны адаптироваться к условиям обычного помещения. В этом случае комнатное растение будет радовать глаз, а не превращаться в постоянный источник хлопот.