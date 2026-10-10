Казалось бы, часы, хорошая книга или красивый нож могут стать отличным подарком. Однако народные приметы предупреждают: одни вещи якобы способны привести к расставанию, другие — к конфликтам и финансовым проблемам. Откуда появились эти суеверия и почему в некоторых случаях от «опасного» подарка принято откупаться монеткой?

Об истории таких примет рассказал журналист Антонов в книге «Неверные приметы». Как пишет «Доктор Питер», автор обращается к дневникам этнографов, фольклорным исследованиям и классической литературе, пытаясь выяснить происхождение известных суеверий.

Часы — к расставанию

Считается, что примета о часах пришла с Востока. В Китае выражение, означающее «дарить часы», созвучно выражению, связанному с проводами умершего в последний путь. Отсюда и возникла мрачная ассоциация такого подарка.

Со временем появилось более мягкое толкование: часы отсчитывают время отношений, поэтому подарок якобы может приблизить расставание. Особенно нежелательным его считали на свадьбу.

Нож может «разрезать» дружбу

Предубеждение против подаренных ножей имеет давнюю историю. В дохристианские времена нож был не только бытовым инструментом или оружием, но и предметом, использовавшимся в различных обрядах.

Позднее возникло поверье, что острый подарок способен символически «разрезать» дружбу и привести к ссорам между дарителем и получателем.

Но народная традиция нашла способ обойти примету: получатель должен дать за нож хотя бы одну монету. Формально вещь тогда считается не подаренной, а купленной.

Носовой платок — к слезам

У носового платка дурная репутация возникла из-за его связи с горем и похоронными обрядами. В некоторых традициях платки дарили людям, пришедшим проститься с умершим.

Поэтому платок стал символом слез, болезней и печали. Особенно плохой приметой считалось подарить его любимому человеку — это якобы предвещало расставание.

По той же причине существовало поверье, что нельзя поднимать чужой платок на улице: вместе с ним человек будто бы забирает себе чужие слезы.

Расческа может «вычесать» удачу

Расческам в старину также приписывали магические свойства. Считалось, что предмет с острыми зубьями способен принести в дом конфликты или даже «вычесать» из жизни удачу.

Существовало и другое суеверие: расческу якобы нельзя принимать от заболевшего человека, поскольку вместе с ней может перейти его болезнь.

Книга — не всегда лучший подарок

Неожиданно в перечень нежелательных подарков попала и книга. Согласно старому поверью, если подарить ее любимому человеку, отношения могут закончиться расставанием.

Объяснялось это символически: книга уводит человека в мир размышлений, одиночества и вымышленных историй, тем самым словно отдаляя его от партнера.

Почему нельзя дарить пустой кошелек

Здесь логика приметы особенно проста: пустой кошелек символизирует безденежье. Поэтому считается, что вручать его без денег нельзя.

Чтобы нейтрализовать дурную примету, внутрь кладут хотя бы монету или небольшую купюру. Тогда подарок, напротив, должен символизировать достаток.

Откуда вообще взялся страх перед «неправильными» подарками

В прошлом подарку придавалось гораздо больше символического значения. Многие вещи не покупали, а делали своими руками — шили одежду, вязали, вышивали. Такой предмет воспринимался как частица самого дарителя и постоянно напоминал о нем.

Отсюда возникло и правило «дареное не дарят»: передача вещи другому человеку символически разрывала связь с первоначальным дарителем. Сегодня этот обычай сохранился скорее как правило этикета.

Часы, ножи, книги или платки сами по себе, конечно, не способны определить судьбу человека — речь идет о старых поверьях и культурных традициях. Но если получатель суеверен, существует проверенный народный способ не испортить праздник: взять за «опасный» подарок символическую монетку. Тогда, согласно примете, это уже не подарок, а покупка.