Согласно астрологии и нумерологии, месяц рождения может быть связан не только с особенностями характера, но и со способностью человека тоньше чувствовать окружающих, доверять интуиции и искать скрытый смысл происходящего. Особенно выделяют три месяца — март, ноябрь и декабрь.

Важно помнить, что подобные представления относятся к сфере астрологии и нумерологии и не имеют научного подтверждения. Поэтому воспринимать их лучше как развлекательную интерпретацию, а не как объективную характеристику личности.

Март — интуиция и чувствительность

Рожденным в марте приписывают развитую интуицию и особую эмоциональную восприимчивость. На этот месяц приходятся Рыбы и Овен — два совершенно разных знака, которые, согласно астрологическим представлениям, по-своему умеют доверять внутренним ощущениям.

Считается, что мартовские именинники быстро замечают изменения в настроении окружающих и способны почувствовать неискренность даже тогда, когда внешне все выглядит благополучно.

Им также приписывают богатое воображение, яркие сны и способность замечать связи и закономерности, которые другие могут пропустить. Отсюда может возникать интерес к медитации, астрологии, Таро и различным духовным практикам.

Главным даром родившихся в марте называют чувствительность. Согласно этой трактовке, со временем она способна превратиться в сильную интуицию и умение лучше понимать людей.

Ноябрь — стремление докопаться до истины

Рожденных в ноябре описывают как людей, которым недостаточно поверхностных объяснений. Им хочется понять причины поступков, скрытые мотивы и то, что находится за внешней стороной событий.

Скорпиону в астрологии приписывают интерес к тайнам, психологии и внутренней трансформации, а Стрельцу — стремление к философским поискам и осмыслению происходящего.

Поэтому ноябрьских именинников могут привлекать психология, сновидения, астрология и размышления о сложных вопросах жизни и смерти.

Считается также, что они обладают хорошим чутьем на людей и способны замечать расхождения между словами человека и его истинными намерениями.

При этом трудные жизненные периоды они склонны воспринимать не только как неприятности, но и как возможность измениться. Их духовный путь в такой трактовке связан прежде всего с глубоким пониманием себя.

Декабрь — поиск смысла и большой картины

У рожденных в декабре духовность, согласно астрологической трактовке, проявляется несколько иначе. Их сильной стороной называют стремление понять общую картину и найти смысл в происходящем.

Стрелец традиционно ассоциируется с философией, знаниями и поиском истины, тогда как Козерогу приписывают зрелость, практичность и способность превращать идеи в конкретные жизненные принципы.

Поэтому родившихся в декабре могут с молодости интересовать вопросы о предназначении, смысле жизни и устройстве мира. Они способны знакомиться с разными философскими и духовными традициями, но окончательные убеждения предпочитают формировать самостоятельно.

Расширять мировоззрение им, согласно этой интерпретации, помогают путешествия, образование и знакомство с другими культурами.

Даже неприятный опыт такие люди стараются превратить в урок. Именно способность увидеть за отдельным событием более широкий смысл и называют одной из главных особенностей декабрьских именинников.

Что объединяет эту тройку

Марту приписывают чувствительность, ноябрю — способность видеть скрытое, а декабрю — стремление искать глубокий смысл. Именно поэтому в астрологических и нумерологических трактовках рожденных в эти три месяца называют особенно восприимчивыми к духовным поискам.

Однако месяц рождения не определяет ни мудрость, ни характер человека. На эти качества влияют воспитание, жизненный опыт, образование, окружение и множество других факторов, а сама подобная классификация не имеет научного подтверждения.