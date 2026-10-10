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Как научить кошку самостоятельно садиться в переноску: 5 простых шагов 0 60

Люблю!
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как научить кошку самостоятельно садиться в переноску: 5 простых шагов

Исследования показывают, что кошек можно и нужно дрессировать, и это проще, чем кажется.

 

Статистика свидетельствует о том, что количество владельцев домашних животных увеличилось. Однако многие новички в мире кошек не предполагают, что их питомцам, как и щенкам, требуется определенная дрессировка.

Исследования показывают, что кошкам нужна поддержка для адаптации к жизни с людьми. Простые методы обучения могут не только облегчить жизнь с питомцем, но и значительно улучшить его благополучие.

Ученые установили, что коты способны распознавать социальные сигналы и реагировать на них. Более того, они могут выполнять те же задачи, что и собаки.

Лорен Финка из Ноттингемского Трентского университета и Дэниел Каммингс из благотворительной организации Cats Protection утверждают, что у кошек есть множество преимуществ, и простые правила дрессировки могут значительно облегчить жизнь как владельцам, так и самим животным. Например, это поможет кошке комфортно чувствовать себя в переноске, привыкнуть к поездкам на автомобиле, терпеть уход за шерстью или осмотры у ветеринара.

Ученые описали 5 простых шагов, которые помогут научить кошку забираться в переноску и устраиваться там.

Шаг 1. Заманите на одеяло

Ученые рекомендуют использовать одеяло и место, где кошка уже чувствует себя в безопасности. Заманите кошку на одеяло с помощью еды и поощряйте лакомствами за то, что она остается на нем.

Кормите лакомством на уровне носа, чтобы побудить кошку сесть, затем на уровне земли, чтобы она присела, а в конце концов, легла на одеяло.

Шаг 2. Используйте переноску

Когда кошка освоит первый шаг, переходите ко второму. Поместите одеяло на дно переноски без крышки и повторяйте те же шаги с вознаграждением лакомствами.

Шаг 3. Закройте переноску

Когда кошка освоится на новом месте, поместите крышку сверху переноски, но не закрывайте дверцу. Продолжайте процесс поощрения вкусняшками.

Шаг 4. Поместите дверцу на переноску

После того, как кошка освоится в переноске с закрытой крышей, установите дверцу на место, но не закрывайте ее, чтобы животное не чувствовало себя запертым.

Медленно начинайте слегка прикрывать дверцу, а затем открывать ее, каждый раз давая кошке лакомство.

Делайте это постепенно, пока дверца не сможет полностью закрыться — начните с нескольких секунд и вновь открывайте дверь. Кормите кошку лакомствами через закрытую дверцу.

Шаг 5. Почти готово

Ученые советуют продолжать процедуру с закрытой дверцей и вознаграждением лакомством, каждый раз увеличивая время закрытия дверцы на несколько секунд.

Важно отметить, что каждая тренировка кошки должна длиться не более нескольких минут. Также ученые предупреждают, что некоторые кошки предпочитают тренироваться не более раза в день, тогда как другие могут осилить две или три тренировки. Процесс дрессировки кошки может занять длительное время — между первым и последним шагом может пройти несколько дней или даже недель.

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