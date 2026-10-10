Чувствуете, что из вас выжали все соки? Не спешите впадать в депрессию. Окиньте взглядом свое жилище на предмет старых или ненужных вещей, которые отнимают жизненные силы и могут провоцировать заболевания. Рассмотрим, на какие вещи стоит обратить внимание в первую очередь.

Мусор и хлам

Беспорядок может не только характеризовать вас как плохую хозяйку, но и привлекать безденежье в ваш дом. Если вы склонны складировать пустые коробки и другие ненужные вещи, это может негативно сказаться на вашей жизни. Эксперты утверждают, что деньги обладают своей энергией, которая не совместима с негативной энергетикой бардака. Если хотите, чтобы деньги водились в кошельке, займитесь уборкой и избавьтесь от хлама.

Вещи, которые пришли в негодность, и разбитая посуда

Старая одежда, изношенная или порванная, должна быть выброшена. То же касается стоптанной обуви и посуды с трещинами. Пользоваться такими вещами небезопасно и неэстетично, они забирают вашу энергию и могут привести к конфликтам в доме. Также не рекомендуется хранить вещи, оставшиеся от усопших родственников, если они вызывают у вас негативные эмоции.

Засохшие букеты

Хотя многие дизайнеры интерьеров рекомендуют использовать сухие или искусственные цветы, специалисты по фэншуй советуют отказаться от этой идеи. Неживые растения могут негативно влиять на ваше здоровье, забирая энергию и лишая сил. Это может привести к чувству усталости и апатии.

Подарки бывших возлюбленных

Сохраняя подарки от бывших, вы можете закрывать доступ новым отношениям. Эти вещи сохраняют энергетику прошлых людей и мешают вам найти новую любовь. Проведите ревизию и избавьтесь от сувениров от экс-возлюбленных. Что касается драгоценностей, то их лучше возвращать после разрыва.

Старый веник

Если у вас есть веник, проверьте его состояние. Веник символизирует деньги и благополучие, но если он изношен, это может привлечь безденежье. Также не рекомендуется подметать полы вечером, так как это может «выметать» деньги и здоровье из дома.

Магниты на холодильнике

Магниты, привезенные из поездок, могут закрывать доступ положительной энергии в ваш дом. Если хотите сохранить воспоминания, лучше выделите отдельную коробочку для магнитиков и периодически доставайте ее, чтобы полюбоваться на свои «сокровища».

Изображения животных и птиц

Держать в доме чучела животных — плохая идея. Они могут привлечь болезни и несчастья. Изображения рыб могут сделать вас уязвимым, а собаки или львы с открытой пастью могут лишить интуиции. Морские ракушки также не стоит привозить из путешествий, так как они могут ухудшить здоровье и стать причиной аллергий.