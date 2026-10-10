Существует множество мифов о питании домашних животных. Например, многие владельцы полагают, что котам необходимо давать коровье молоко, но это не так. Ветеринары объясняют, почему это не рекомендуется.

На телевидении и в других средствах массовой информации часто показывают кошек, наслаждающихся молоком. Многие владельцы думают, что молоко необходимо для здоровья их питомцев. Однако ветеринары утверждают, что кошкам нельзя давать коровье молоко.

На самом деле, молоко может причинить вашему пушистому другу больше вреда, чем пользы. Если ваш питомец получает сбалансированный и полноценный рацион, ему не нужно молоко.

Котята должны пить материнское молоко, но к нескольким месяцам они обычно полностью отлучаются от груди, начинают есть кошачий корм и пить воду.

Единственный случай, когда кошка может нуждаться в молоке, — это при ручном выкармливании котенка. Однако даже в этом случае коровье молоко не подходит, так как оно не содержит необходимого баланса питательных веществ.

Почему кошкам нельзя молоко?

Дело в том, что большинство кошек не переносят лактозу, так как в их кишечнике отсутствует фермент (лактаза), необходимый для переваривания сахара в молоке. Это означает, что молоко, содержащее лактозу, может ухудшить их состояние.

У кошек могут возникать рвота, диарея и боли в животе после его употребления (аналогично непереносимости лактозы у людей). Хотя не у всех кошек проявляются эти симптомы, лучше не рисковать.

Еще одна причина, по которой не стоит давать кошкам коровье молоко, заключается в его высокой жирности, что делает его вкус привлекательным для них. Блюдце молока для вашей кошки можно сравнить с тем, как если бы вы съели целую 30-сантиметровую пиццу. Это может показаться не так уж плохо, но представьте, что вы едите это вдобавок ко всей вашей обычной пище.

Что можно дать кошке вместо молока?

Как объясняют эксперты, котам достаточно пить воду. Доступ к чистой воде предотвратит обезвоживание и сделает кошку счастливой. Если вы считаете, что ваш питомец недостаточно пьет, попробуйте расставить несколько мисок с водой по дому и регулярно их обновлять и мыть.

Помните, что многим кошкам не нравится, когда их миски для еды и воды находятся в одном месте. Вы также можете попробовать использовать фонтан для кошек, так как многие коты предпочитают пить проточную воду.

Не забывайте о правильном питании. Котов следует кормить полноценным сбалансированным кормом высокого качества, соответствующим их возрасту. Это поможет им оставаться здоровыми и предотвратит набор лишнего веса.