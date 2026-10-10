Хотя клинические исследования косметики для ухода не проводятся, ученые все же изучают конкретные ингредиенты, такие как муцин улитки.

Что такое муцин улитки

Муцин улитки представляет собой слизь, состоящую из воды и муцина — сложного белка гликопротеина. Этот тип слизи выделяется улитками в ответ на физический стресс или повреждение их раковин. Муцин обладает высокой вязкостью и содержит белки, полисахариды (включая гиалуроновую кислоту), минеральные соли, а также активно способствует регенерации клеток, восстанавливая улиточный «домик».

Для получения муцина улиток подвергают физическому воздействию (вращению и тряске) в лабораторных условиях под строгим контролем. Это стимулирует железы улиток к выделению слизи, которую затем собирают, фильтруют и очищают с помощью центрифуги. Процесс не вредит улиткам, но является для них стрессом.

Научные исследования муцина

С муцином проведено несколько исследований. Одно из них в 2014 году изучало его эффективность в борьбе с фотостарением, вызванным солнечными лучами. В эксперименте участвовали 400 женщин в возрасте 48–64 лет, которые ежедневно наносили на кожу крем с 50-процентной концентрацией муцина.

В 90% случаев было отмечено улучшение состояния кожи, особенно в отношении глубины морщин (уменьшились на 46%) и пигментации (на 75%).

Уникальные свойства муцина

Еще древний врач Гиппократ заметил заживляющий эффект улиток: они способствуют заживлению ран, трещин и смягчению рубцовой ткани. Биохимический состав муцина богат полезными веществами:

аллантоин для регенерации кожи,

гликолевая кислота, помогающая отшелушивать мертвые клетки,

гиалуроновая кислота, удерживающая влагу в коже,

коллаген, защищающий от потери влаги,

витамин А (ретинол), способствующий выработке коллагена,

витамины С и Е — антиоксиданты, защищающие кожу,

полипептиды и факторы роста, влияющие на заживление и регенерацию.

Таким образом, муцин обеспечивает последовательный процесс улучшения состояния кожи: отшелушивание, заживление, стимуляция выработки коллагена, удержание влаги и восстановление эпидермального барьера.

Преимущества муцина

* Муцин не вызывает аллергических реакций и подходит всем типам кожи:

жирной и с акне помогает сузить поры, нормализует отток себума и снимает воспаление;

чувствительной помогает восстановить эпидермальный барьер и снижает реактивность;

зрелой кожи предоставляет антиоксиданты, ретинол и пептиды, замедляющие увядание.

Недостатки муцина

К сожалению, сложно определить концентрацию активных ингредиентов в муцине, так как она может варьироваться в зависимости от условий, питания улиток и методов сбора. Наличие муцина в составе средства не гарантирует его эффективности.

Что с этим делать? Важно внимательно выбирать бренды и производителей.

Анжелика Ивагло.