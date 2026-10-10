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Муцин улитки: чудодейственный ингредиент для кожи 0 89

Люблю!
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Улитка

Хотя клинические исследования косметики для ухода не проводятся, ученые все же изучают конкретные ингредиенты, такие как муцин улитки.

 

Что такое муцин улитки

Муцин улитки представляет собой слизь, состоящую из воды и муцина — сложного белка гликопротеина. Этот тип слизи выделяется улитками в ответ на физический стресс или повреждение их раковин. Муцин обладает высокой вязкостью и содержит белки, полисахариды (включая гиалуроновую кислоту), минеральные соли, а также активно способствует регенерации клеток, восстанавливая улиточный «домик».

Для получения муцина улиток подвергают физическому воздействию (вращению и тряске) в лабораторных условиях под строгим контролем. Это стимулирует железы улиток к выделению слизи, которую затем собирают, фильтруют и очищают с помощью центрифуги. Процесс не вредит улиткам, но является для них стрессом.

Научные исследования муцина

С муцином проведено несколько исследований. Одно из них в 2014 году изучало его эффективность в борьбе с фотостарением, вызванным солнечными лучами. В эксперименте участвовали 400 женщин в возрасте 48–64 лет, которые ежедневно наносили на кожу крем с 50-процентной концентрацией муцина.

 

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В 90% случаев было отмечено улучшение состояния кожи, особенно в отношении глубины морщин (уменьшились на 46%) и пигментации (на 75%).

Уникальные свойства муцина

Еще древний врач Гиппократ заметил заживляющий эффект улиток: они способствуют заживлению ран, трещин и смягчению рубцовой ткани. Биохимический состав муцина богат полезными веществами:

  • аллантоин для регенерации кожи,
  • гликолевая кислота, помогающая отшелушивать мертвые клетки,
  • гиалуроновая кислота, удерживающая влагу в коже,
  • коллаген, защищающий от потери влаги,
  • витамин А (ретинол), способствующий выработке коллагена,
  • витамины С и Е — антиоксиданты, защищающие кожу,
  • полипептиды и факторы роста, влияющие на заживление и регенерацию.

Таким образом, муцин обеспечивает последовательный процесс улучшения состояния кожи: отшелушивание, заживление, стимуляция выработки коллагена, удержание влаги и восстановление эпидермального барьера.

Преимущества муцина

* Муцин не вызывает аллергических реакций и подходит всем типам кожи:

  • жирной и с акне помогает сузить поры, нормализует отток себума и снимает воспаление;
  • чувствительной помогает восстановить эпидермальный барьер и снижает реактивность;
  • зрелой кожи предоставляет антиоксиданты, ретинол и пептиды, замедляющие увядание.

Недостатки муцина

К сожалению, сложно определить концентрацию активных ингредиентов в муцине, так как она может варьироваться в зависимости от условий, питания улиток и методов сбора. Наличие муцина в составе средства не гарантирует его эффективности.

Что с этим делать? Важно внимательно выбирать бренды и производителей.

Анжелика Ивагло.

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