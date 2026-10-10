Хотя клинические исследования косметики для ухода не проводятся, ученые все же изучают конкретные ингредиенты, такие как муцин улитки.
Что такое муцин улитки
Муцин улитки представляет собой слизь, состоящую из воды и муцина — сложного белка гликопротеина. Этот тип слизи выделяется улитками в ответ на физический стресс или повреждение их раковин. Муцин обладает высокой вязкостью и содержит белки, полисахариды (включая гиалуроновую кислоту), минеральные соли, а также активно способствует регенерации клеток, восстанавливая улиточный «домик».
Для получения муцина улиток подвергают физическому воздействию (вращению и тряске) в лабораторных условиях под строгим контролем. Это стимулирует железы улиток к выделению слизи, которую затем собирают, фильтруют и очищают с помощью центрифуги. Процесс не вредит улиткам, но является для них стрессом.
Научные исследования муцина
С муцином проведено несколько исследований. Одно из них в 2014 году изучало его эффективность в борьбе с фотостарением, вызванным солнечными лучами. В эксперименте участвовали 400 женщин в возрасте 48–64 лет, которые ежедневно наносили на кожу крем с 50-процентной концентрацией муцина.
В 90% случаев было отмечено улучшение состояния кожи, особенно в отношении глубины морщин (уменьшились на 46%) и пигментации (на 75%).
Уникальные свойства муцина
Еще древний врач Гиппократ заметил заживляющий эффект улиток: они способствуют заживлению ран, трещин и смягчению рубцовой ткани. Биохимический состав муцина богат полезными веществами:
- аллантоин для регенерации кожи,
- гликолевая кислота, помогающая отшелушивать мертвые клетки,
- гиалуроновая кислота, удерживающая влагу в коже,
- коллаген, защищающий от потери влаги,
- витамин А (ретинол), способствующий выработке коллагена,
- витамины С и Е — антиоксиданты, защищающие кожу,
- полипептиды и факторы роста, влияющие на заживление и регенерацию.
Таким образом, муцин обеспечивает последовательный процесс улучшения состояния кожи: отшелушивание, заживление, стимуляция выработки коллагена, удержание влаги и восстановление эпидермального барьера.
Преимущества муцина
* Муцин не вызывает аллергических реакций и подходит всем типам кожи:
- жирной и с акне помогает сузить поры, нормализует отток себума и снимает воспаление;
- чувствительной помогает восстановить эпидермальный барьер и снижает реактивность;
- зрелой кожи предоставляет антиоксиданты, ретинол и пептиды, замедляющие увядание.
Недостатки муцина
К сожалению, сложно определить концентрацию активных ингредиентов в муцине, так как она может варьироваться в зависимости от условий, питания улиток и методов сбора. Наличие муцина в составе средства не гарантирует его эффективности.
Что с этим делать? Важно внимательно выбирать бренды и производителей.
Анжелика Ивагло.
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