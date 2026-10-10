Обычно признаки старения ищут в зеркале — замечают седые волосы, морщины и изменения кожи. Однако специалисты предлагают обратить внимание совсем на другую часть тела. Состояние ягодичных мышц может многое рассказать о физическом старении, подвижности и способности человека сохранять самостоятельность с возрастом.

Как пишет HuffPost, ортопедический физиотерапевт Скотт Макафи считает ноги одним из главных факторов сохранения независимости в пожилом возрасте. Возможность самостоятельно ходить, вставать со стула и выполнять повседневные действия во многом зависит от силы ног, а важную роль в этом играют ягодичные мышцы.

Почему ягодичные мышцы так важны

С возрастом снижение мышечной силы может ухудшать подвижность и равновесие, повышая вероятность падений. Для пожилых людей они особенно опасны из-за большей хрупкости костей.

В статье приводятся результаты исследования 2014 года, в котором сравнивали 58 человек старше 65 лет, переживших падение в течение предыдущего года, с контрольной группой. У участников, которые падали, обнаружили меньше ягодичной мышечной ткани и примерно вдвое больше жировой ткани в этой области.

Простой тест со стулом

Проверить функциональную силу нижней части тела можно дома. Для этого понадобится обычный стул.

Нужно засечь 30 секунд и за это время как можно больше раз полностью встать со стула и снова сесть, не помогая себе руками.

В публикации со ссылкой на шкалу Центров по контролю и профилактике заболеваний США указывается, что для 60-летнего мужчины ориентир составляет не менее 14 повторений, а для женщины того же возраста — не менее 12.

По словам Макафи, для 62-летней женщины 18 повторений можно считать отличным результатом, тогда как 9–10 могут свидетельствовать о снижении мышечной силы.

Еще один вариант проверки — попробовать подняться с пола без помощи рук и дополнительной опоры.

О чем может рассказать походка

Стоит обратить внимание и на то, как человек ходит. По словам эксперта, выраженный наклон туловища вперед во время ходьбы может быть связан с недостаточной силой ягодичных мышц.

Насторожить должна и заметная асимметрия движений — например, если одна сторона таза при ходьбе поднимается иначе, чем другая.

В статье предлагается еще одна проверка — постоять на одной ноге с закрытыми глазами и попробовать сохранить равновесие в течение десяти секунд, после чего повторить тест для другой ноги.

При этом подобные домашние тесты не определяют «биологический возраст» и не являются диагнозом. Они скорее помогают оценить отдельные показатели силы, равновесия и функциональной подвижности.

Поэтому следить с возрастом стоит не только за морщинами и сединой. Сохранение силы ягодичных мышц и ног напрямую связано с тем, насколько долго человек способен уверенно двигаться и самостоятельно справляться с повседневными делами.