Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не морщины и не седина: эта часть тела может рассказать, как быстро вы стареете 0 105

Люблю!
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожилая женщина на прогулке

ChatGPT

Обычно признаки старения ищут в зеркале — замечают седые волосы, морщины и изменения кожи. Однако специалисты предлагают обратить внимание совсем на другую часть тела. Состояние ягодичных мышц может многое рассказать о физическом старении, подвижности и способности человека сохранять самостоятельность с возрастом.

Как пишет HuffPost, ортопедический физиотерапевт Скотт Макафи считает ноги одним из главных факторов сохранения независимости в пожилом возрасте. Возможность самостоятельно ходить, вставать со стула и выполнять повседневные действия во многом зависит от силы ног, а важную роль в этом играют ягодичные мышцы.

Почему ягодичные мышцы так важны

С возрастом снижение мышечной силы может ухудшать подвижность и равновесие, повышая вероятность падений. Для пожилых людей они особенно опасны из-за большей хрупкости костей.

В статье приводятся результаты исследования 2014 года, в котором сравнивали 58 человек старше 65 лет, переживших падение в течение предыдущего года, с контрольной группой. У участников, которые падали, обнаружили меньше ягодичной мышечной ткани и примерно вдвое больше жировой ткани в этой области.

Простой тест со стулом

Проверить функциональную силу нижней части тела можно дома. Для этого понадобится обычный стул.

Нужно засечь 30 секунд и за это время как можно больше раз полностью встать со стула и снова сесть, не помогая себе руками.

В публикации со ссылкой на шкалу Центров по контролю и профилактике заболеваний США указывается, что для 60-летнего мужчины ориентир составляет не менее 14 повторений, а для женщины того же возраста — не менее 12.

По словам Макафи, для 62-летней женщины 18 повторений можно считать отличным результатом, тогда как 9–10 могут свидетельствовать о снижении мышечной силы.

Еще один вариант проверки — попробовать подняться с пола без помощи рук и дополнительной опоры.

О чем может рассказать походка

Стоит обратить внимание и на то, как человек ходит. По словам эксперта, выраженный наклон туловища вперед во время ходьбы может быть связан с недостаточной силой ягодичных мышц.

Насторожить должна и заметная асимметрия движений — например, если одна сторона таза при ходьбе поднимается иначе, чем другая.

В статье предлагается еще одна проверка — постоять на одной ноге с закрытыми глазами и попробовать сохранить равновесие в течение десяти секунд, после чего повторить тест для другой ноги.

При этом подобные домашние тесты не определяют «биологический возраст» и не являются диагнозом. Они скорее помогают оценить отдельные показатели силы, равновесия и функциональной подвижности.

Поэтому следить с возрастом стоит не только за морщинами и сединой. Сохранение силы ягодичных мышц и ног напрямую связано с тем, насколько долго человек способен уверенно двигаться и самостоятельно справляться с повседневными делами.

×
#независимость #старение #пожилые люди #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дмитрий Соколов
Изображение к статье: Как понять, что пора прекратить содержать своего взрослого ребенка
Изображение к статье: Здоровье глаз
Изображение к статье: Кротон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: упаковка мясной массы
Наша Латвия
Изображение к статье: Антон Милаев
В мире
Изображение к статье: Новые санкции в отношении РФ
В мире
Изображение к статье: Младенец
Наша Латвия
Изображение к статье: Улитка
Люблю!
Изображение к статье: Лупа для проверки глазного дна
В мире
Изображение к статье: упаковка мясной массы
Наша Латвия
Изображение к статье: Антон Милаев
В мире
Изображение к статье: Новые санкции в отношении РФ
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео