Даже идеально сидящее пальто способно визуально сделать фигуру ниже и тяжелее, если неправильно выбраны длина, силуэт или детали. При небольшом росте особенно важны пропорции — иногда всего несколько сантиметров меняют впечатление от всего образа.

Как рассказала WomanHit стилист Дарья Плеханова, невысоким женщинам вовсе не обязательно искать специальные модели с пометкой petite. Гораздо важнее оценить силуэт пальто, посадку плеч, длину рукавов и размер декоративных элементов.

Прямой силуэт работает лучше

Один из наиболее удачных вариантов — пальто прямого кроя. Оно создает вертикальную линию, благодаря чему фигура кажется стройнее и визуально выше.

При этом прямое пальто вовсе не обязано плотно облегать тело. Оно может быть достаточно свободным — главное, чтобы объем распределялся равномерно.

А вот округлые и овальные силуэты способны дать противоположный эффект: добавить объема по бокам и визуально «приземлить» фигуру.

Осторожнее с длиной до колена

Именно эта длина может оказаться коварной. Пальто, заканчивающееся примерно на уровне колена, визуально делит фигуру на части, что при небольшом росте не всегда выглядит выигрышно.

Стилист предлагает рассмотреть два противоположных варианта: укороченное полупальто или достаточно длинную модель.

С длиной до середины икры стоит экспериментировать непосредственно во время примерки. Иногда разница буквально в несколько сантиметров заметно меняет пропорции.

Чем меньше крупных деталей, тем лучше

Огромные накладные карманы, массивный воротник, широкие лацканы и броская фурнитура могут визуально утяжелить пальто. На миниатюрной фигуре такие элементы особенно заметны и способны перетянуть все внимание на себя.

Это не означает, что пальто должно быть совершенно лишено интересных деталей. Лучше выбрать один выразительный акцент: например, необычный воротник при отсутствии массивных карманов или заметные пуговицы на лаконичной модели.

Следите за плечами и рукавами

Слишком широкая линия плеч в сочетании с объемными длинными рукавами тоже способна визуально уменьшить рост.

По словам стилиста, главное здесь — соразмерность. Оверсайз невысоким женщинам не запрещен. Проблемы начинаются, когда в одной вещи одновременно преувеличены плечи, рукава, воротник и общая длина. Тогда фигура рискует буквально потеряться в одежде.

Рукав в идеале должен заканчиваться около запястья или немного ниже, а плечевой пояс — не выглядеть непропорционально широким.

Один цвет поможет казаться выше

Еще один прием — подобрать пальто, брюки и обувь в близких оттенках. Отсутствие резких цветовых переходов создает более непрерывную вертикальную линию и визуально вытягивает силуэт.

Например, бежевое пальто можно сочетать с брюками оттенка кофе с молоком и коричневой обувью. Такой комплект будет выглядеть более цельным, чем образ, разбитый на несколько резко контрастирующих цветовых блоков.

Особенно хорошо этот прием работает с длинными пальто: если брюки и обувь близки по оттенку, нижняя часть силуэта визуально не дробится.

При небольшом росте решающее значение имеет не размер пальто и даже не модный фасон сам по себе, а правильные пропорции. Прямой крой, продуманная длина, аккуратная линия плеч, умеренные детали и близкие оттенки в образе способны визуально вытянуть фигуру. Поэтому перед покупкой стоит смотреть не только на то, нравится ли пальто на вешалке, но и на то, как оно меняет пропорции именно вашей фигуры.