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Покровская родительская суббота 10 октября: что категорически нельзя делать в этот день 0 355

Люблю!
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Поминальные свечи

Накануне Покрова Пресвятой Богородицы, сегодня, 10 октября, православные верующие отмечают Покровскую родительскую субботу. В этот день принято молиться об усопших родственниках, посещать храм и кладбище, а также помогать нуждающимся. Рассказываем о традициях этого дня и о том, что можно и чего не стоит делать в родительскую субботу.

Когда отмечают Покровскую родительскую субботу в 2026 году

Дата Покровской родительской субботы не является фиксированной. В 2026 году она отмечается сегодня, 10 октября, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

История Покровской родительской субботы

Традиция связана с событиями 1552 года, когда войско Ивана Грозного взяло Казань. Согласно церковной традиции, память погибших воинов стала одной из причин появления особого дня поминовения накануне Покрова.

Впоследствии поминальная традиция стала значительно шире. В этот день начали молиться обо всех православных христианах, ушедших из жизни. Так за памятной датой закрепилось название Покровской родительской субботы.

Традиции этого дня

Главная традиция родительской субботы — молитва об усопших. Верующие стараются посетить храм, принять участие в богослужении, поставить свечу и подать записку об упокоении.

После службы можно посетить кладбище, привести в порядок могилы родственников и просто вспомнить близких в молитве.

В храм также принято приносить продукты для поминовения и помощи нуждающимся. Это могут быть хлеб, выпечка, овощи, фрукты и другие продукты.

Что можно делать в Покровскую родительскую субботу

  • Посетить храм и помолиться об усопших.

  • Подать записку об упокоении.

  • Посетить могилы родственников.

  • Навести порядок на кладбище.

  • Подать милостыню или помочь нуждающимся.

  • Вспомнить умерших близких с благодарностью и молитвой.

Чего не стоит делать

  • Устраивать на кладбище шумные застолья и употреблять спиртное.

  • Ссориться, сквернословить и конфликтовать с близкими.

  • Оскорблять память об усопших или говорить о них с ненавистью.

  • Сводить поминовение исключительно к посещению кладбища: в православной традиции главным считается молитвенное поминовение.

При этом многие распространенные запреты, связанные с родительскими субботами, являются скорее народными суевериями. Церковь делает основной акцент не на бытовых ограничениях, а на молитве, милосердии и памяти об умерших.

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#религия #традиции #кладбище
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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