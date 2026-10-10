Если уже появились трещины, вот несколько способов их лечения:

Помидор. Кусочки помидора хорошо заживляют трещины, их нужно прикладывать к проблемным местам ежедневно, пока кожа не станет мягкой.

Молоко и чернослив. Промойте фрукты, отварите в молоке, затем прикладывайте к трещинам в горячем виде.

Сода и перекись водорода. Смешайте 4 ст. л. соды, 2 ст. л. соли и 2 таблетки перекиси. Налейте в ванночку горячую воду, растворите в ней соль и соду, парьте ноги 7 минут, затем добавьте измельченную перекись и держите еще 7 минут. После процедуры аккуратно счищайте размякшую кожу пемзой или жесткой щеткой и используйте специальный крем для смягчения стоп на ночь.