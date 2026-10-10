Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Полезные советы по уходу за пятками в домашних условиях 0 123

Люблю!
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Уход за пятками

Натоптыши, трещины на пятках и огрубевшая кожа — распространенные проблемы, с которыми сталкиваются многие.

 

Если простые косметические методы не приносят результата, и на пятках нарастает кожа, стоит обратиться к врачу. Причины могут быть связаны с заболеваниями, такими как воспаление надпочечников, проблемы с печенью, ЖКТ или эндокринной системой, а также плоскостопие. Прежде чем приступить к домашнему уходу, рекомендуется пройти обследование. Если серьезных причин нет, можно начинать.

Как очистить пятки от огрубевшей кожи?

Огрубевшая кожа может трескаться, что приводит к боли и даже кровотечениям. Это может усугубиться инфекцией, поэтому важно не запускать проблему.

Для решения этой проблемы необходим комплексный подход. Если есть возможность посещать салоны красоты, это поможет быстро избавиться от проблемы. Если нет, не отчаивайтесь — существуют множество народных методов, которые также эффективны.

Не стоит сразу использовать бритву, так как это может быть опасно и неэффективно. Срезанная кожа быстро нарастает и становится толще. Перед тем как приступить к очистке пяток, вам понадобится ванночка для ног.

  • 1-й рецепт: смешайте 1 стакан молока, 3 ст. л. мыльного раствора и соли. Налейте в таз с горячей водой и парьте ноги 40 минут, затем обработайте пятки жесткой щеткой или пемзой.
  • 2-й рецепт: отварите 3 картошки, используйте отвар для парения ног в течение 30 минут, затем аккуратно нанесите 1 ст. л. касторового масла и наденьте носки. Лучше всего проводить процедуру перед сном.

Чем очистить пятки: средства от трещин

Если уже появились трещины, вот несколько способов их лечения:

Помидор. Кусочки помидора хорошо заживляют трещины, их нужно прикладывать к проблемным местам ежедневно, пока кожа не станет мягкой.

Молоко и чернослив. Промойте фрукты, отварите в молоке, затем прикладывайте к трещинам в горячем виде.

Сода и перекись водорода. Смешайте 4 ст. л. соды, 2 ст. л. соли и 2 таблетки перекиси. Налейте в ванночку горячую воду, растворите в ней соль и соду, парьте ноги 7 минут, затем добавьте измельченную перекись и держите еще 7 минут. После процедуры аккуратно счищайте размякшую кожу пемзой или жесткой щеткой и используйте специальный крем для смягчения стоп на ночь.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Меняем жизнь к лучшему! 7 вещей в доме, которые крадут вашу энергию
Изображение к статье: Как научить кошку самостоятельно садиться в переноску: 5 простых шагов
Изображение к статье: Кофе
Изображение к статье: Пожилая женщина на прогулке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Классика
Люблю!
Иконка видео
Политика
Изображение к статье: Рижский троллейбус Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Проникновение на базу
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Младенец
Наша Латвия
Изображение к статье: Артурс Бутанс
Политика
Изображение к статье: Классика
Люблю!
Иконка видео
Политика
Изображение к статье: Рижский троллейбус Иконка видео
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео