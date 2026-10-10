В современных условиях, когда экологичность становится трендом, стоит выбирать модели верхней одежды, которые никогда не выйдут из моды.

Мода на пальто имеет свои корни в армии. Теплая шинель, изначально предназначенная для военных, вскоре стала популярной среди гражданского населения. Однако концепция теплой верхней одежды из шерсти появилась значительно раньше. Первоначально это были плащи с капюшоном, мантии и то, что сейчас называют кейпом — свободным пальто колокольчиком без рукавов.

С течением времени пальто претерпели изменения, и современность внесла свои коррективы. В разные эпохи были популярны пальто на молнии, а классические модели отошли от традиционных нейтральных цветов, таких как серый, зеленый и бежевый. Теперь можно найти пальто классического покроя в самых разнообразных цветах, что с успехом демонстрирует Кейт Миддлтон, собравшая впечатляющую коллекцию ярких и уютных пальто.

Что касается плащей, здесь также не произошло революционных изменений. Модницы, стремящиеся оставаться в тренде, выбирают классические тренчи, чей фасон остается неизменным на протяжении многих лет, парки, пришедшие из гардероба исследователей Севера, но в более облегченном варианте, и плащи свободного покроя, которые удобно накинуть поверх свитера в дождливую и холодную погоду.

10 вариантов верхней одежды, которые будут актуальны всегда

Фокус выбрал классические фасоны пальто и плащей, которые никогда не выйдут из моды. Примером служит новый король Великобритании. Принц Чарльз, ныне Карл III, носит вещи годами, причем любимые двубортные пальто достались ему в наследство от дяди. И они до сих пор выглядят актуально!

Двубортное пальто

Этот фасон пришел в мирную моду из военного времени. Существуют модели оверсайз и приталенные, но именно такое пальто предпочитает принц, а теперь и король Чарльз, как и большинство английских джентльменов. Дамы также часто выбирают эту модель вне времени.

Многие модницы предпочитают мужские модели, сочетая тяжелую ткань пальто с широкими брюками, сапогами на шпильке и женственными юбками.

Двубортное пальто может быть любой длины, но сегодня в тренде макси модели — пальто практически в пол. Однако стоит учитывать, что качественная ткань может быть тяжелой.

Пальто-бушлат

Еще один военный фасон, на этот раз из гардероба моряков. В 1848 году бушлат шился из зеленого сукна, позже он стал темно-синим. Дизайнеры оценили лаконичный и суровый фасон, и с тех пор бушлат постоянно в тренде. Его отшивают в различных вариациях и цветах.

Бушлат можно узнать по отложному воротнику, двойному ряду пуговиц и теплой подкладке. Он отлично смотрится с трикотажными платьями и легкими юбками-макси.

Дафлкот

Самая узнаваемая модель пальто, которая не менялась десятилетиями. Лучшие дафлкоты производит Burberry. В Британии дафлкоты называют в честь британского фельдмаршала Бернарда Монтгомери, героя Второй мировой войны по прозвищу Монти. "Пальто Монти" — самое английское пальто среди прочих решений.

Для лучших и самых дорогих моделей пальто пришивают пуговицы из дерева, а петли изготавливают из джута, встречаются пуговицы из рога и кожаные петли.

Примечательно, что именно темно-синие дафлкоты являются форменной одеждой в японских школах. Носить дафлкот следует с лоферами, ботинками "челси", мини-юбками и узкими брюками.

Пальто-халат или пальто с запахом

Этот фасон пришел в европейскую моду с Востока и основан на обычных халатах. Фасон прост и элегантен: свободное пальто прямого покроя без застежек, но с поясом, который можно завязать, а можно носить нараспашку. Оно отлично сочетается со свитерами под горло и водолазками.

В массы этот фасон принес модный дом Max Mara в 1981 году, продемонстрировав свежее видение классической модели на подиуме.

Пальто-кокон или баллон

Этот фасон ввел модный революционер Кристобаль Баленсиага, который изобрел платье-баллон, а затем и пальто-баллон.

Фасон оверсайз, скрывающий фигуру, пришелся по вкусу модницам десятилетия назад и сейчас снова на пике популярности.

Пальто-шинель

Пальто-шинель пережило небывалый взлет благодаря британскому сериалу "Шерлок". Суровый Шерлок Холмс в исполнении Бенедикта Камбербэтча щеголял в шикарном английском пальто Milford фирмы Belstaff из шерстяного ирландского твида с водонепроницаемыми волокнами — идеально для дождливого Лондона.

Фирма вернула модель на полки, оригинальное пальто стоит более 1200 фунтов стерлингов, но носить его можно практически вечно. Отшиваются и более доступные модели. Это фактически вариация на тему двубортного пальто, но с отчетливым акцентом на стиль милитари.

Идеальное пальто-шинель сочетается с кожаными брюками, джинсами, грубыми ботинками на платформе и английскими ботинками "челси". У идеальной шинели есть хлястик сзади на талии, более приталенный крой, накладные карманы и погончики, иногда может быть пояс и массивные пуговицы.

Пальто-кромби

Это укороченное однобортное пальто с отложным воротником и скрытой застежкой. Кромби предпочитают любители делового стиля.

Названо оно в 1805 году в честь владельца шерстяной фабрики — шотландца Джона Кромби, который первым начал шить подобные пальто.

Их выбирали обычно политики и представители аристократии, так что пальто фасона кромби приобрело аристократический и деловой оттенок.

Кейп

Пальто-кейп — самый винтажный из всех фасонов пальто. По сути, это видоизмененный средневековый плащ и накидка крестоносца. Кейпы вошли в моду в 19 веке, затем были забыты до середины 1960-х годов, а позже остались в гардеробе пожилых английских леди и королевы Елизаветы, которая любила носить кейпы во время прогулок по шотландским горам. В 21 веке кейпы снова в тренде благодаря модному дому Givenchy.

Эту модель сочетают с широкими брюками, платьями и высокими сапогами, но кейп — это, прежде всего, удобная и стильная альтернатива курткам и отличный способ создать романтический образ.

Тренч

Тренч, или тренчкот — дословно "траншейное пальто". Плащ этого фасона пришел из окопов Первой мировой войны. В моду тренчи из водонепроницаемого материала ввел Томас Берберри, основатель бренда Burberry, в 1856 году, но бренд Aquascutum утверждает, что эта заслуга принадлежит им, так как они начали производить тренчи на шесть лет раньше.

Парка

Изначально парки на меху создавались для путешественников, затем — для военных летчиков. Длинные полы можно было поднять, подвязать на поясе и дополнительно утеплить поясницу. Носили их коренные народы Севера, как и анораки (плащи схожего фасона, но надеваемые через голову). Легкие парки стали популярны среди молодежи как альтернатива длинным плащам.

Они менее официальные, чем тренчи, и прекрасно сочетаются с джинсами и кроссовками.

Кожаный плащ

Популярные в 1990-х, кожаные плащи вновь стали актуальными в 21 веке благодаря тренду на экологичность. Теперь их шьют из эко-кожи, и они отлично сочетаются с сапогами на шпильке и платьями.

Немного агрессивности в образе всегда актуально. Кроме того, кожаный плащ — идеальная модель для тех, кто не знает, как сочетать элементы одежды. Если вы не уверены, что надеть, кожаный плащ поможет вам решить эту дилемму с наилучшим результатом для вашего образа.