Выбор между горячим кофе и колд-брю — это не только вопрос вкуса и температуры. Способ приготовления влияет на кислотность напитка, содержание антиоксидантов и количество кофеина. При этом однозначного победителя у специалистов нет: у каждого варианта есть свои преимущества.

Как пишет Verywell Health, колд-брю обычно менее кислый и может легче переноситься желудком, тогда как кофе, приготовленный горячим способом, как правило, содержит больше антиоксидантов. А вот по количеству кофеина преимущество чаще остается за холодным вариантом.

Почему колд-брю мягче для желудка

Колд-брю готовят, оставляя кофе крупного помола в холодной воде примерно на 12 часов. При традиционном капельном способе горячая вода проходит через молотые зерна.

Именно технология приготовления объясняет одно из главных различий: колд-брю обычно имеет меньшую кислотность. Поэтому некоторым людям такой напиток кажется мягче и лучше переносится желудком.

Кроме того, из-за менее выраженной кислотности в колд-брю может хотеться добавлять меньше сливок и сахара. А сокращение количества добавленного сахара, насыщенных жиров и лишних калорий делает напиток более удачным с точки зрения рациона.

При этом специалисты напоминают: польза кофе во многом зависит от того, что именно оказывается в чашке. Большое количество сахара и жирных сливок способно заметно изменить пищевую ценность напитка.

Где больше антиоксидантов

Здесь преимущество получает горячий кофе. Высокая температура воды позволяет извлечь из молотых зерен больше антиоксидантных соединений.

Однако их содержание зависит не только от температуры. Имеют значение степень обжарки, происхождение зерен и продолжительность заваривания. Например, зерна светлой обжарки обычно содержат больше антиоксидантов, чем темной.

Тем не менее при прочих равных горячий способ заваривания, как правило, позволяет получить больше антиоксидантов, чем холодный.

А где больше кофеина

Зато колд-брю часто выигрывает по содержанию кофеина. По данным, приведенным Verywell Health, в чашке объемом около 240 миллилитров обычного капельного кофе содержится примерно 95 миллиграммов кофеина, тогда как в таком же количестве колд-брю — около 150 миллиграммов.

Будет это преимуществом или недостатком, зависит от индивидуальной чувствительности к кофеину.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) указывает, что для большинства здоровых взрослых до 400 миллиграммов кофеина в сутки обычно не связано с негативными эффектами. Однако чувствительность к кофеину у разных людей заметно отличается.

Так какой кофе полезнее?

Однозначного ответа нет. Колд-брю может оказаться более комфортным вариантом для тех, кому не нравится кислотность обычного кофе, а горячий кофе дает больше антиоксидантов. Если же хочется получить более выраженный стимулирующий эффект, в колд-брю обычно больше кофеина.

При этом способ приготовления — далеко не единственный фактор. Для здоровья гораздо важнее общее количество выпитого кофе и то, сколько сахара, сливок и других добавок попадает в чашку.