Духи — это не просто "вкусно пахнущая водичка". Ароматерапия — это серьезная наука, а обоняние — одно из самых древних и важных чувств, помогающее нам ориентироваться в мире. Парфюмы играют важную роль в нашей жизни, помогая ощутить радость и другие уникальные эмоции.

Известные бренд-менеджеры и парфюмерные дома понимают, как ароматы влияют на поведение и эмоции людей, и успешно используют это в своей практике.

Чувство покоя: хлопок

В парфюмерии важны ассоциации. У каждого человека есть воспоминания, которые возвращают его к моментам, когда он испытывал особые эмоции: покой, умиротворение, счастье. Ноты хлопка часто используются в ароматах для дома и нишевых парфюмах.

В ароматах с этой нотой акцент делается на хлопковой скатерти из детства, домашнем уюте и хрустящих простынях отеля. Вспомните, как вы заходите в отель после утомительного перелета, падаете на белоснежную кровать и чувствуете спокойствие. В отелях часто пропитывают постельное белье ароматом хлопка.

Счастье: нероли

В состав духов-эйфоретиков входят множество компонентов, способных вызывать положительные эмоции. Они повышают настроение, регулируют деятельность нервной системы и даже влияют на уровень гормонов. Счастье — это не только радость и веселье, но и стабильность, уверенность в себе. Одна из самых популярных нот счастья — нероли, который является мощным антидепрессантом и афродизиаком.

Масло нероли получают из цветов бигарадии — горького апельсина — и оно считается одним из самых дорогих масел. Доказано, что ароматы нероли способствуют выработке серотонина — гормона радости. То есть распыление композиции с этой ноткой может быть сопоставимо с удовольствием от шоколада, но без вреда для фигуры.

Богатство: ладан и мирра

Вы, вероятно, легко узнаете аромат своего любимого магазина или бутика — их распыляют не только для поднятия настроения, но и для стимулирования покупок. Это называется аромамаркетинг — метод, который работает безотказно. Маркетологи знают, что мы покупаем не вещи, а ощущения. Не обязательно, что свитер Gucci греет лучше, чем свитер из United Colors of Benetton, но он дает ощущение, что вы можете себе это позволить.

«Я заслуживаю лучшего. Я могу себе купить эту вещь. Я чувствую себя достойным этой покупки, и она дарит мне уверенность в себе» — именно это шепчут ароматы ладана и мирры, окутывая вас в дорогом бутике. Эти чувственные ноты могут заставить каждую женщину почувствовать себя красивой и желанной, а мужчине добавить величия.

5 самых продаваемых ароматов за всю историю

По данным исследования Cosmetics Business, женщины тратят около 51 миллиарда долларов в год на парфюмерию.

* Chanel №5, Chanel

В прошлом году легендарному аромату исполнилось 100 лет! В 1921 году Коко Шанель решила создать духи для женщины, «которые пахнут как женщина». Парфюмер Эрнест Бо предложил ей 10 композиций, из которых мадемуазель выбрала пятую — отсюда и название духов. Спустя 33 года после появления аромата Мэрилин Монро заявила, что на ночь использует только «несколько капель Chanel №5» — это стало лучшей рекламой на все времена.

* J'adore, Dior

Дословный перевод с французского означает «Я обожаю!». Аромату более 20 лет, и в год выпуска лицом новинки стала красавица Шарлиз Терон — актриса, олицетворяющая женщин, которые, обладая сильным характером, остаются женственными и нежными. Парфюм оправдал свою философию — в него влюбились тысячи женщин по всему миру.

* Black Opium, YSL

Парфюм появился в 1977 году и вызвал волну негатива и агрессии. Модный дом обвиняли в пропаганде наркотиков и беспорядочного секса. Но черный PR сыграл на пользу — людям захотелось совершить личный маленький бунт, покупая провокационные духи. Много лет парфюм оставался бестселлером бренда, пока в 2014 году не вышел его фланкер, который побил рекорды.

* L’Air du Temps, Nina Ricci

Аромат был создан в послевоенном 1948 году: сын легендарной Нины Риччи попросил парфюмера Франсиса Фаброна заключить во флакон ощущение счастья, мира и покоя для уставших от войны европейских женщин. Точная формула духов хранится в секрете более 60 лет, а флакон легенды сегодня особенно символичен — его крышку украшает пара голубей, вестников мира.

* 3 L'imperatrice, Dolce & Gabbana

Легендарная «императрица» не имеет никакого отношения к королевскому титулу — парфюм посвящен картам Таро. Амбассадором аромата стала Наоми Кэмпбелл — дикая, смелая и необычная, как и сам аромат. Признайтесь, вы тоже вспомнили этот сладкий шлейф, как только прочитали название?