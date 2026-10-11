Оладьи, сырники или ароматная овсянка — три простых варианта, которые помогут вкусно начать день и использовать сезонную тыкву.
Тыква подходит не только для супов и запеканок. Из нее можно приготовить быстрый и сытный завтрак без сложных ингредиентов и долгой подготовки. Предлагаем три простых рецепта, которые легко повторить дома.
Тыквенные оладьи
Ингредиенты:
-
300 г тыквы;
-
1 яйцо;
-
3–4 ст. л. муки;
-
1–2 ст. л. сахара;
-
щепотка соли;
-
½ ч. л. разрыхлителя;
-
щепотка корицы;
-
растительное масло для жарки.
Приготовление:
Тыкву натрите на мелкой терке и слегка отожмите лишний сок.
Добавьте яйцо, сахар, соль, корицу, муку и разрыхлитель. Перемешайте — должно получиться густое тесто.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто ложкой и обжаривайте оладьи на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
Готовые оладьи можно подать со сметаной, йогуртом, медом или вареньем.
Сырники с тыквой
Ингредиенты:
-
250 г кисломолочного творога;
-
150 г тыквенного пюре;
-
1 яйцо;
-
2–3 ст. л. муки;
-
1–2 ст. л. сахара;
-
щепотка соли;
-
ваниль — по желанию;
-
масло для жарки.
Приготовление:
Тыкву нарежьте небольшими кусочками и запеките до мягкости. Затем разомните ее в однородное пюре и немного остудите.
Творог разомните вилкой и смешайте с тыквенным пюре, яйцом, сахаром и солью. При желании добавьте немного ванили. Всыпьте муку и перемешайте до получения мягкой массы.
Сформируйте небольшие сырники, слегка обваляйте их в муке и обжарьте на умеренном огне с обеих сторон до румяной корочки.
Овсянка с тыквой
Ингредиенты:
-
50 г овсяных хлопьев;
-
150 г тыквенного пюре;
-
200 мл молока или растительного напитка;
-
1 ч. л. меда;
-
щепотка корицы;
-
орехи или семена — по вкусу.
Приготовление:
В небольшой кастрюле соедините молоко, овсяные хлопья и тыквенное пюре.
Варите на небольшом огне около 5–7 минут, периодически помешивая, пока каша не станет кремовой и густой.
Добавьте корицу и мед. Перед подачей посыпьте овсянку орехами или семенами.
Совет: если тыквенного пюре приготовить больше заранее, его можно хранить в холодильнике несколько дней и использовать для быстрых завтраков. Так приготовление оладий, сырников или овсянки займет еще меньше времени.
Оставить комментарий