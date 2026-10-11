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Что приготовить из тыквы на завтрак: 3 простых рецепта за считанные минуты 0 183

Люблю!
Дата публикации: 11.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тыква

Оладьи, сырники или ароматная овсянка — три простых варианта, которые помогут вкусно начать день и использовать сезонную тыкву.

Тыква подходит не только для супов и запеканок. Из нее можно приготовить быстрый и сытный завтрак без сложных ингредиентов и долгой подготовки. Предлагаем три простых рецепта, которые легко повторить дома.

Тыквенные оладьи

Ингредиенты:

  • 300 г тыквы;

  • 1 яйцо;

  • 3–4 ст. л. муки;

  • 1–2 ст. л. сахара;

  • щепотка соли;

  • ½ ч. л. разрыхлителя;

  • щепотка корицы;

  • растительное масло для жарки.

Приготовление:

Тыкву натрите на мелкой терке и слегка отожмите лишний сок.

Добавьте яйцо, сахар, соль, корицу, муку и разрыхлитель. Перемешайте — должно получиться густое тесто.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто ложкой и обжаривайте оладьи на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые оладьи можно подать со сметаной, йогуртом, медом или вареньем.

Сырники с тыквой

Ингредиенты:

  • 250 г кисломолочного творога;

  • 150 г тыквенного пюре;

  • 1 яйцо;

  • 2–3 ст. л. муки;

  • 1–2 ст. л. сахара;

  • щепотка соли;

  • ваниль — по желанию;

  • масло для жарки.

Приготовление:

Тыкву нарежьте небольшими кусочками и запеките до мягкости. Затем разомните ее в однородное пюре и немного остудите.

Творог разомните вилкой и смешайте с тыквенным пюре, яйцом, сахаром и солью. При желании добавьте немного ванили. Всыпьте муку и перемешайте до получения мягкой массы.

Сформируйте небольшие сырники, слегка обваляйте их в муке и обжарьте на умеренном огне с обеих сторон до румяной корочки.

Овсянка с тыквой

Ингредиенты:

  • 50 г овсяных хлопьев;

  • 150 г тыквенного пюре;

  • 200 мл молока или растительного напитка;

  • 1 ч. л. меда;

  • щепотка корицы;

  • орехи или семена — по вкусу.

Приготовление:

В небольшой кастрюле соедините молоко, овсяные хлопья и тыквенное пюре.

Варите на небольшом огне около 5–7 минут, периодически помешивая, пока каша не станет кремовой и густой.

Добавьте корицу и мед. Перед подачей посыпьте овсянку орехами или семенами.

Совет: если тыквенного пюре приготовить больше заранее, его можно хранить в холодильнике несколько дней и использовать для быстрых завтраков. Так приготовление оладий, сырников или овсянки займет еще меньше времени.

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#кулинария #тыква #завтрак #сырники #овсянка #еда #рецепты
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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