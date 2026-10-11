Затекшая рука или нога — знакомое каждому ощущение. Обычно чувствительность быстро возвращается после смены положения тела. Но если конечности начинают неметь без очевидной причины, приступы повторяются или сопровождаются другими симптомами, оставлять это без внимания не стоит.

Онемение — не самостоятельное заболевание, а симптом, который возникает при нарушении передачи нервных сигналов. Причины могут быть совершенно разными: от временного сдавления нерва до дефицита витамина B12, диабетической нейропатии и некоторых заболеваний нервной системы.

Когда нерв оказывается зажат

Одной из распространенных причин онемения является механическое сдавление нерва. Нервы проходят между костями, мышцами и сухожилиями, и если на них оказывается давление, передача сигналов нарушается.

Такое может происходить при заболеваниях позвоночника, в том числе при грыжах межпозвоночных дисков и других состояниях, сопровождающихся сдавлением нервных корешков. В зависимости от места поражения онемение может возникать в руке или ноге.

Еще одна распространенная причина — туннельные синдромы. Один из самых известных — синдром запястного канала. При нем срединный нерв сдавливается в области запястья. В результате могут неметь большой, указательный и средний пальцы, а также появляться покалывание, боль и слабость в кисти.

При защемлении нерва симптомы нередко усиливаются после нагрузки или в определенном положении тела.

Когда организму не хватает витамина B12

Для нормальной работы нервной системы необходимы различные питательные вещества. Особенно важен витамин B12: его выраженный дефицит способен вызывать неврологические нарушения, в том числе покалывание и онемение конечностей.

Недостаток B12 может возникать при несбалансированном питании, в том числе при строгом веганстве без надежных источников витамина, а также при некоторых заболеваниях желудка и кишечника, которые мешают его усвоению.

Особенность дефицита B12 в том, что запасы этого витамина в организме достаточно велики, поэтому симптомы могут развиваться постепенно. Помимо онемения, возможны слабость, быстрая утомляемость, нарушения равновесия и другие неврологические проявления.

Злоупотребление алкоголем тоже способно повреждать периферические нервы и нарушать усвоение некоторых витаминов. Поэтому регулярное появление онемения требует выяснения причины, а не самостоятельного приема витаминов «на всякий случай».

Как диабет влияет на чувствительность

При сахарном диабете длительно повышенный уровень глюкозы может повреждать нервные волокна и мелкие сосуды, которые обеспечивают их питательными веществами. В результате развивается диабетическая нейропатия.

Чаще всего она затрагивает стопы и кисти. Сначала человек может ощущать покалывание, жжение или «мурашки», а затем — снижение чувствительности.

Это состояние опасно тем, что человек может не заметить небольшую рану, ожог или другое повреждение. Если травма остается без внимания, она может плохо заживать и инфицироваться.

Поэтому людям с диабетом особенно важно регулярно контролировать уровень глюкозы и следить за состоянием стоп и кистей.

Онемение может быть одним из симптомов рассеянного склероза

При рассеянном склерозе иммунная система атакует миелиновую оболочку нервных волокон, из-за чего нарушается передача нервных импульсов.

Онемение при этом заболевании может возникать в разных частях тела и сохраняться в течение определенного времени. Иногда оно сопровождается слабостью, нарушением координации, проблемами со зрением и выраженной утомляемостью.

Само по себе онемение, конечно, не означает, что у человека рассеянный склероз. Однако повторяющиеся эпизоды без очевидной причины требуют медицинской оценки.

Когда онемение требует срочной помощи

Особого внимания требуют ситуации, когда онемение появляется внезапно и сопровождается слабостью в руке или ноге, перекосом лица, нарушением речи, зрения или координации. Такие симптомы могут быть признаками инсульта — в этом случае необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Опасным признаком также может быть внезапное сильное онемение конечности, особенно если она становится холодной, бледной или синюшной, появляется сильная боль и человек не может нормально ею двигать. Нарушение кровоснабжения требует срочной медицинской помощи.

При тромбозе глубоких вен чаще возникают отек, боль, чувство распирания и изменение цвета кожи одной конечности. При появлении внезапной одышки, боли в груди или кашля с кровью нужна экстренная помощь, поскольку это может быть признаком тромбоэмболии легочной артерии.

Когда нужно обратиться к врачу

Если рука или нога иногда затекает после неудобной позы и чувствительность быстро полностью восстанавливается, обычно повода для паники нет.

Но обратиться к врачу стоит, если онемение:

возникает регулярно без очевидной причины;

сохраняется длительное время или постепенно усиливается;

сопровождается болью, жжением или слабостью;

распространяется на другие участки тела;

мешает ходить, держать предметы или выполнять привычные движения.

Онемение — это не диагноз, а сигнал организма о том, что где-то нарушена нормальная передача нервных импульсов или кровоснабжение. Поэтому при повторяющихся симптомах важно не просто пытаться убрать неприятное ощущение, а разобраться в его причине.