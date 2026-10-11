С наступлением холодов люди с артрозом, последствиями старых травм и хроническими заболеваниями суставов могут чаще замечать скованность, ломоту и боль. Разбираемся, почему это происходит и чем можно помочь себе дома.

Осенью привычный ритм жизни постепенно меняется: прогулок становится меньше, дачный сезон заканчивается, температура воздуха снижается, а физическая активность нередко сокращается. На этом фоне у людей с уже существующими проблемами опорно-двигательной системы могут усиливаться неприятные ощущения в коленях, тазобедренных суставах, стопах и спине.

При этом сама холодная или дождливая погода не разрушает хрящ и не вызывает артроз. Скорее, она может сделать более заметными симптомы уже существующего заболевания. Почему так происходит, рассказала травматолог-ортопед, ревматолог Ирина Родина.

Почему суставы и спина могут сильнее беспокоить осенью

Причин сезонного ухудшения самочувствия может быть сразу несколько. Среди наиболее распространенных:

снижение температуры, которое может усиливать мышечное напряжение;

изменение привычной физической активности;

резкие колебания атмосферного давления, которые некоторые люди воспринимают как усиление боли и скованности;

перегрузка суставов и спины во время последних дачных работ;

увеличение массы тела при снижении активности;

обострение артроза, артрита, подагры и других хронических заболеваний;

последствия старых травм;

недостаток сна и стресс, которые способны снижать переносимость боли.

Таким образом, неприятные ощущения осенью не обязательно означают, что суставы «портятся» из-за холода. В некоторых случаях меняется нагрузка, мышечный тонус и восприятие боли, а уже имеющееся заболевание становится более заметным.

Что можно делать дома

Сохраняйте умеренную активность

При умеренной боли без выраженного отека суставу обычно не нужен полный покой. Можно спокойно ходить, менять положение тела, выполнять легкие движения в комфортной амплитуде и несколько раз в день аккуратно сгибать и разгибать конечности.

Главное правило — не заниматься через резкую боль. Если после нагрузки неприятные ощущения значительно усиливаются и долго не проходят, активность стоит временно сократить.

То же касается спины. Длительное сидение в одной позе может усиливать нагрузку на мышцы и дискомфорт в пояснице и шее. Лучше периодически вставать, немного ходить и менять положение тела.

«При обострении задача состоит в сохранении подвижности без попытки преодолеть симптомы силой», — объясняет Ирина Родина.

Попробуйте тепло

Если сустав не выглядит воспаленным, умеренное тепло может помочь расслабить мышцы и уменьшить ноющую боль. Можно принять теплый душ или использовать сухое тепло примерно на 10–15 минут.

Однако при заметной припухлости, покраснении и ощущении жара над суставом от согревающих процедур лучше отказаться. Они могут усилить дискомфорт.

«Если сустав стал красным, горячим и отекшим, причину боли нужно выяснить у врача. Особенно осторожно следует относиться к согреванию при внезапной сильной боли в одном суставе», — предупреждает специалист.

Когда нужен холод

Холод может пригодиться после свежей перегрузки или при выраженной припухлости, особенно если сустав горячий и болезненный.

Лед или другой холодный предмет нельзя прикладывать непосредственно к коже. Его следует завернуть в ткань и держать около 10–15 минут, после чего сделать перерыв.

«Холод способен временно уменьшить боль и отек, но не устраняет причину воспаления. Если сустав быстро увеличивается в объеме, краснеет, становится горячим или движение резко ограничивается, домашними процедурами ограничиваться нельзя», — отмечает ревматолог.

При повышенной температуре тела на фоне таких симптомов медицинская помощь нужна в тот же день.

Носите удобную обувь

При дискомфорте в коленях, стопах и спине важно правильно распределять нагрузку во время ходьбы. Повседневная обувь должна подходить по размеру, не сдавливать стопу и обеспечивать устойчивую опору.

Ортопедические стельки, наколенники и другие приспособления нужны не всем. В некоторых случаях их действительно может рекомендовать врач, но самостоятельно покупать сложные ортезы не стоит.

«Причина дискомфорта может находиться не там, где человек ощущает боль. Неподходящая конструкция способна изменить привычную механику ходьбы и увеличить нагрузку на другие участки», — говорит Ирина Родина.

Наружные средства — только с учетом противопоказаний

При некоторых видах боли врач может рекомендовать местные противовоспалительные препараты. Они наносятся непосредственно на область болезненного сустава и обычно оказывают меньшую системную лекарственную нагрузку, чем препараты для приема внутрь.

Но даже наружные средства имеют противопоказания. Перед применением важно учитывать состояние кожи, сопутствующие заболевания и другие лекарства, которые принимает человек.

Согревающие мази действуют иначе: ощущение тепла возникает из-за раздражения кожных рецепторов. При красном, горячем и отечном суставе использовать такие средства не следует.

Если боль требует регулярного приема обезболивающих, самостоятельно увеличивать дозу или одновременно использовать несколько противовоспалительных препаратов нельзя.

Когда домашнего лечения недостаточно

Обратиться к врачу стоит, если боль не проходит в течение двух недель, постепенно усиливается или начинает мешать ходить, работать и спать.

Не стоит каждый год просто пережидать сезонное ухудшение. Если один и тот же сустав регулярно начинает болеть осенью или при изменении погоды, лучше разобраться в причине.

Срочная медицинская помощь необходима при быстро нарастающем отеке, выраженном покраснении и жаре в области сустава, особенно если одновременно повышается температура тела.

Также нельзя откладывать обращение к врачу после травмы, если появилась деформация, нестабильность или человек не может опереться на конечность.

Онемение и похолодание конечности, внезапная блокировка сустава и резкое ухудшение состояния при уже диагностированном воспалительном заболевании также требуют медицинской оценки.

Осенью суставам действительно может требоваться больше внимания, но списывать любую боль на холод не стоит. Умеренное движение, комфортное тепло при отсутствии признаков воспаления и разумное распределение нагрузки могут помочь пережить сезон комфортнее. А повторяющиеся или сильные симптомы — повод искать их причину вместе с врачом.