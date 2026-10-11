Со временем даже качественные столовые приборы могут потерять первоначальный блеск. На ложках, ножах и вилках остаются следы воды, еды, чая и других продуктов, из-за чего поверхность выглядит тусклой. Но оттирать каждый предмет по отдельности вовсе не обязательно — вернуть приборам более привлекательный вид можно с помощью простого домашнего способа.

Для этого понадобятся всего три вещи: пищевая сода, горячая вода и алюминиевая фольга.

Как приготовить раствор

Возьмите глубокую стеклянную или керамическую ёмкость и застелите её дно алюминиевой фольгой. Важно, чтобы металлические приборы непосредственно соприкасались с фольгой.

На один литр горячей воды добавьте две столовые ложки пищевой соды. Вода должна быть очень горячей, поэтому при работе с ней соблюдайте осторожность.

Положите ложки, вилки и ножи в ёмкость и залейте их раствором так, чтобы они были полностью погружены. Оставьте примерно на 5–10 минут.

Не стоит складывать приборы плотной кучей. Желательно расположить их так, чтобы каждый предмет имел контакт с алюминиевой фольгой — именно это является важной частью процесса.

Что делать после замачивания

Через 10 минут достаньте приборы, тщательно промойте их чистой водой и вытрите мягкой сухой тканью. Последний этап особенно важен: если оставить поверхность сохнуть самостоятельно, на ней могут появиться новые водяные пятна.

Если после первой процедуры отдельные участки всё ещё выглядят тусклыми, замачивание можно повторить. При этом лучше не использовать жёсткие губки и абразивные средства, которые способны оставить царапины на поверхности.

Для каких приборов способ не подходит

Перед использованием домашнего раствора стоит убедиться, из какого материала изготовлены приборы. Не следует без предварительной проверки применять этот способ к изделиям с декоративным покрытием, вставками, клееными элементами или неизвестным составом металла.

Если речь идёт о дорогих, антикварных или специальных столовых приборах, безопаснее сначала проверить рекомендации производителя по уходу.

В остальных случаях такой способ может стать простым вариантом для удаления обычного налёта и возвращения столовым приборам более свежего и блестящего вида.