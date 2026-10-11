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Зачем класть лавровый лист в горшки с комнатными растениями 0 481

Люблю!
Дата публикации: 11.10.2026
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Изображение к статье: Лавровый лист

Обычный лавровый лист из кухонного шкафчика может пригодиться не только при готовке. Некоторые любители комнатных растений используют его как простой способ отпугнуть нежелательных насекомых.

Сухие лавровые листья всё чаще кладут прямо в горшки с комнатными растениями. Секрет — в характерном аромате пряности. Лавр содержит эфирные соединения, в том числе цинеол и эвкалиптол, запах которых может быть неприятен некоторым вредителям.

Чтобы воспользоваться этим способом, достаточно положить сухой лавровый лист на поверхность грунта. При желании его можно слегка прикопать, но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить корни растения.

Никаких настоев или сложных растворов готовить не требуется. Со временем лист естественным образом разложится. Однако рассчитывать на него как на полноценную подкормку не стоит: питательных веществ в таком количестве недостаточно, чтобы заменить удобрения.

Есть и важный нюанс. Лавровый лист подходит скорее для профилактики, чем для борьбы с уже серьёзным заражением. Если на растении появилось большое количество вредителей, одной пряности будет недостаточно — понадобится полноценная обработка.

Не стоит и засыпать грунт большим количеством листьев. Избыток органики на поверхности земли в небольшом горшке может мешать нормальному воздухообмену и способствовать повышенной влажности.

Так что лавровый лист можно рассматривать как простой дополнительный способ ухода за комнатными растениями, но не как универсальное средство от вредителей.

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#профилактика #растения #вредители #комнатные растения #садоводство #лавровый лист
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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