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Что было бы, если герои детских рисунков ожили 0 23

Люблю!
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что было бы, если герои детских рисунков ожили

Включив фантазию, персонажи с бумаги могут стать реальными существами. Это не только весело, но и жутко смешно.

Многие дети с раннего возраста любят рисовать. Дайте им в руки карандаши и бумагу, и они изобразят на листе всё, что угодно: маму с папой, котика, цветы и деревья. Конечно, их рисунки получаются по-детски, но с душой.

Заботливые родители иногда создают целые альбомы из детских рисунков. Так, например, поступает Том Кертис из Лондона, который воспитывает двоих детей. Однажды он решил собрать все их рисунки и попытаться оживить их с помощью графических редакторов.

Результаты получились впечатляющими, так как Том является художником. Ему удалось максимально детально передать всех персонажей из детских фантазий на фотографиях. Своими работами Кертис делится в личном блоге, и мы решили показать их вам.

Например, вот так в представлении ребенка выглядит птичка колибри. Она смотрится очень мило, особенно после обработки Тома.

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А вот этому дятлу немного не повезло. Бедную птичку перекосило со всех сторон, глазки разъехались, и лапка всего одна. Зато она улыбается. Здесь отлично подходит выражение: «Я — художник, я так вижу».

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Эта лошадка с чертами утконоса тоже выглядит крайне забавно. В целом, экспозиция не так уж далека от реальности. Только голова немного портит вид, но это мелочи.

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Кстати, Тому подписчики часто присылают детские рисунки на обработку. Естественно, он выбирает не все, а только самые интересные. По словам художника, в среднем на обработку одного рисунка уходит до 10 часов. Но результат явно стоит затраченных усилий.

Здесь нам было сложно определить, что за животное изображено. Кажется, это некая смесь из ежика, скунса и енота. А там — кто знает, что хотел сказать автор рисунка.

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А здесь перед вами предстала максимально плоская, но вполне довольная рысь. С пропорциями ей тоже немного не повезло, но это не страшно. Выглядит дикая кошка очень забавно.

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Чтобы полюбоваться другими детскими рисунками, которые мастерски оживил Том, листайте нашу галерею.

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