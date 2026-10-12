Если на вашей одежде появилось пятно, существует множество способов его удалить. Попробуйте одно из предложенных средств, предварительно протестировав его на незаметном участке ткани, чтобы убедиться в его эффективности и безопасности.

Удаление пятен от напитков

Для удаления пятна от красного вина на натуральной ткани можно использовать кипящее молоко.

Свежие пятна от красного вина засыпьте солью, затем отстирайте с мылом или протрите нашатырем.

Белое вино или шампанское можно удалить с помощью глицерина, подогретого до 40–50°C. Протрите пятно, а затем промойте ткань теплой водой.

Пятно от вина на светлой ткани можно обработать долькой лимона, оставить на пару часов на солнце, а затем постирать.

Пятно от вина можно вывести, промыв вещь в теплом молоке, а затем прополоскав в холодной воде.

Пятно от вина или пива можно обработать теплым нашатырным спиртом и затем постирать в теплой мыльной воде.

Чтобы удалить пятно от молочного продукта, постирайте вещь в прохладной мыльной воде, добавив нашатырный спирт или буру.

Если осталось пятно от чая, смешайте 4 части глицерина и 1 часть нашатырного спирта, обработайте пятно. С белой ткани его можно вывести перекисью водорода или несколькими каплями лимонного сока.

Удаление пятен от продуктов

Чтобы удалить пятно от фруктов и фруктового сока, обработайте его смесью глицерина и водки (1:1).

Также можно протрите пятно уксусом и подержать над кастрюлей с кипящей водой.

Пятна от шоколада легко удаляются горячей мыльной водой.

Для удаления пятен от жирного мяса, рыбы или консервов смешайте 1 ч. л. глицерина, 0,5 ч. л. нашатырного спирта и 1 ч. л. воды. Нанесите на пятно, оставьте на 20 минут, затем постирайте вещь.

Пятна от кетчупа и других соусов можно удалить глицерином, подогретым до 40°C. Нанесите его на пятно, оставьте на 30 минут и промойте ткань.

Удаление пятен от косметики

Разводы от одеколона или духов на шерсти или шелке смочите спиртом или глицерином, а затем постирайте вручную или в машинке на бережном режиме.

Пятна от губной помады на натуральных тканях можно удалить спиртом или водкой.

Чтобы удалить пятно от краски для волос, смешайте перекись водорода с нашатырным спиртом и протрите пятно. Затем постирайте одежду в теплой мыльной воде.

Удаление различных пятен

Застарелое пятно. Обработайте его лимонным соком и подержите над паром. Если не помогло, смешайте 1:1 лимонный сок и водку, потрите пятно. Затем уберите остатки губкой, смоченной в растворе воды и нашатырного спирта (1:1).

Марганцовка. Намочите загрязненное место в простокваше или сыворотке, оставьте на 3-4 часа, затем постирайте. Для белой ткани поможет щавелевая кислота (1 ч. л. на 0,5 стакана воды).

Плесень. Если ткань хлопчатобумажная, посыпьте ее сухим мелом, сверху положите тонкий лист бумаги и проведите по нему утюгом. Или смочите пятна плесени нашатырным спиртом.

Табак. Смешайте яичный желток и денатурат, натрите смесью пятно, промойте ткань в горячей воде.

Фломастер. Выжмите сок лимона на ватку, приложите к пятну, затем промойте водой. Или используйте смесь 1 ч. л. нашатырного спирта и 1 ч. л. питьевой соды, разведенных в стакане воды. Замочите в ней вещь, через 2 часа постирайте.

Шариковая ручка. Пятна от этих чернил можно удалить денатуратом.

Жир. Посыпьте пятно тальком, оставьте на несколько часов. Затем проутюжьте не очень горячим утюгом через лист тонкой бумаги. Застарелое жирное пятно можно удалить, если нанести на него смесь нашатырного спирта, соли и воды (1:1:3), после чего выстирать вещь.

Йод. Смочите загрязненное место водой, посыпьте крахмалом, слегка вотрите. Постирайте через 30–60 минут.

Кровь. Потрите вещь сначала в холодной, затем в теплой воде. Старые пятна от крови удаляются бурой, разведенной в кашицу нашатырным спиртом. Пятно на шелке можно попробовать удалить с помощью картофельного крахмала, разведенного водой. Смазать им пятно с двух сторон, дать просохнуть и стряхнуть.

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