Одни долго переживают неудачи, другие находят силы начать жизнь с чистого листа. Астрологи считают, что особой способностью справляться с испытаниями обладают люди, появившиеся на свет в четыре месяца года.

Согласно астрологическим и нумерологическим представлениям, месяц рождения может многое рассказать о характере человека, его эмоциональной устойчивости и способности преодолевать жизненные трудности.

Как пишет журнал Parade, особенно сильной внутренней стойкостью отличаются люди, родившиеся в январе, марте, июле и октябре. Даже после серьёзных разочарований они способны собраться с силами, переосмыслить произошедшее и двигаться дальше.

Январь — умеют превращать поражения в победы

Рождённые в январе привыкли ставить перед собой высокие цели и предъявлять к себе серьёзные требования. Поэтому неудачи нередко становятся для них болезненным ударом.

Однако долго оплакивать несбывшиеся надежды они не склонны. Вместо этого анализируют ошибки, пересматривают планы и начинают действовать заново.

Особенность январских людей — умение меняться без лишнего шума. Они редко рассказывают окружающим о своих переживаниях и предпочитают доказывать собственную силу поступками.

С годами жизненные испытания делают их мудрее, осторожнее и разборчивее в выборе друзей.

Март — мягкие снаружи, сильные внутри

Люди, появившиеся на свет в марте, часто отличаются чувствительностью и эмоциональностью. Однако за внешней мягкостью, согласно астрологическим представлениям, скрывается удивительная способность выдерживать удары судьбы.

После тяжёлых событий им необходимо время, чтобы побыть наедине с собой, разобраться в чувствах и восстановить душевное равновесие.

Разрыв отношений, потеря работы или предательство близкого человека могут надолго выбить их из привычного ритма. Но постепенно мартовские люди находят новые возможности и возвращают себе интерес к жизни.

Их главная сила — способность сохранять надежду даже тогда, когда обстоятельства складываются не лучшим образом.

Июль — становятся сильнее после разочарований

Рождённые в июле особенно дорожат близкими отношениями. Они искренне привязываются к людям, поэтому предательство и разрыв дружбы переживают очень глубоко.

Однако именно болезненный опыт нередко становится для них толчком к внутренним переменам.

Если окружающие сомневаются в их способностях, июльские люди могут воспринимать это как дополнительный стимул добиться успеха.

Со временем они учатся устанавливать личные границы, внимательнее выбирать окружение и не тратить силы на тех, кто не отвечает им взаимностью.

Главный урок, который они извлекают из жизненных испытаний, — собственную ценность не нужно постоянно доказывать другим.

Октябрь — умеют закрывать старые двери и открывать новые

Люди, родившиеся в октябре, согласно астрологическим трактовкам, обладают редкой способностью восстанавливаться после серьёзных потрясений.

Они могут переживать глубокие внутренние кризисы, практически не показывая окружающим, насколько им тяжело. Даже в сложные периоды продолжают работать, заниматься повседневными делами и выполнять свои обязанности.

Но когда приходит время перемен, октябрьские люди способны действовать решительно.

Они могут неожиданно сменить работу, переехать в другой город, прекратить разрушительные отношения или полностью пересмотреть жизненные приоритеты.

Их сила заключается в умении вовремя отпускать прошлое и не бояться начинать всё сначала.

А что говорят психологи?

Хотя астрология связывает внутреннюю стойкость с месяцем рождения, научных доказательств такой зависимости нет.

Психологи рассматривают психологическую устойчивость как качество, на которое влияют жизненный опыт, воспитание, социальная поддержка и способы преодоления стресса.

Поэтому способность справляться с трудностями не определяется датой рождения. Развивать её может каждый человек независимо от того, в каком месяце он появился на свет.