Многие родители сталкиваются с периодом жизни своих детей, который часто описывают как "ужасный".

Подростки могут проявлять лень, избегать обсуждений с родителями о своих проблемах и не желать говорить о будущем. В большинстве случаев это нормальное поведение для данного возраста. Однако существуют ситуации, когда родителям стоит насторожиться.

Например, когда дочь говорит: "Я не хочу продолжать учебу после 9-го класса" и отвечает на беспокойство родителей о будущем фразой: "А ты не волнуйся, я больше 20 лет жить не собираюсь". Что делать в такой ситуации?

Юлия Старостина, психолог

Это типичные вопросы от родителей подростков 13–15 лет, которые приходят ко мне на консультации. Несмотря на пугающие формулировки, ребенок на самом деле может пытаться донести до родителей что-то другое. Поэтому важно искать не явный, а истинный смысл таких слов и выявить проблему.

Крик о помощи

Слова детей могут сигнализировать о том, что проблема кроется не только в учебе. Ребенок может говорить: "Я не хочу жить" или "Не волнуйся за меня", что на самом деле может означать: "Мне плохо, я не вижу смысла жить", и это может быть просьбой о помощи. У ребенка могут быть серьезные проблемы, из-за которых учеба и будущее кажутся ему незначительными.

Родителю важно понять, что происходит с ребенком, и выяснить причины его нежелания жить. Это может быть связано с возможным суицидом, депрессией или трудностями в отношениях.

Начните слушать

Начните доверительно разговаривать на более глубокие темы, задав вопрос: "Что-то произошло, или ты уже давно так себя чувствуешь?". Если ребенок начнет говорить, это будет хорошим знаком.

Если подросток не хочет делиться своими переживаниями, родителям стоит попытаться самостоятельно найти источник его проблем.

У подростков есть 10 основных потребностей:

в внимании и поддержке со стороны взрослых;

в четких (но не жестких) правилах и границах в семье;

в развитии и обучении через жизненный опыт;

в интересных жизненных событиях;

в удовольствии;

в уважении и признании;

в общении и принятии сверстниками;

в умении уверенно отстаивать свое мнение;

в творческом самовыражении и самореализации;

в постановке жизненных целей.

Если вы заметили недостаток в этих областях, вам как родителю стоит подумать, как помочь ребенку их восполнить. Недостаток общения, признания и внимания можно исправить самостоятельно. Также родители могут повлиять на потребности, связанные с самовыражением или принятием сверстниками.

Как помочь

Для начала стоит избегать фраз вроде: "Какая ужасная у тебя подруга", "Никогда не общайся с этой компанией", "Домой к 22.00 и ни секундой позже", "Не сиди в соцсетях - я заберу телефон". Это родительский контроль, который может негативно сказаться на общении ребенка со сверстниками.

Если ваш подросток не общается с другими, предлагайте ему курсы, лагеря или групповые психологические тренинги. Не позволяйте ему оставаться в одиночестве за закрытыми дверями.

Если вы не понимаете причины тревог и депрессивных настроений подростка или не знаете, как исправить ситуацию, обратитесь к психологу. Если ребенок отказывается идти к специалисту, сходите сами: психолог сможет помочь вам взглянуть на ситуацию с другой стороны и подсказать, как помочь вам обоим.

Анастасия Сидорова (mel.fm)