Многие амбициозные родители интересуются, как воспитать вундеркинда, начиная с момента положительного теста на беременность. Желание вырастить ребенка гением вполне объяснимо, ведь за гениальностью кроется успех во всех сферах.

Однако расплата за такую гениальность может быть очень высокой, если родительское стремление вырастить вундеркинда превращается в одержимость. В этой статье мы обсудим интересы малыша и как учесть его способности, чтобы помочь ему стать гением.

Приметы вундеркинда

Вундеркинд (с немецкого Wunderkind - чудесное дитя) - это ребёнок, поражающий своими способностями. Воспитывать его нужно соответствующе такой гениальности. Владимир Эфроимсон, учёный-генетик, изучал данный феномен и пришёл к определённым выводам. Уникальность вундеркинда заключается в особом развитии психики и сознания ребёнка. Это может наблюдаться у тысячи детей из миллиона, однако гениальность проявляется лишь у одного человека из десяти миллионов, как отмечает Evagroup. Природа награждает людей талантами, но не у всех получается их воплотить в жизнь.

Многочисленные психологи дают указания по воспитанию вундеркинда, обращая внимание родителей на то, что им потребуется потратить множество сил. Им нужно быть одновременно терпеливыми и обладать большой силой воли. Чтобы вырастить гения, прежде всего, нужно определить, обладает ли ребёнок феноменальными способностями или у него отличные знания в теоретической базе.

Признаки гениальности ребёнка:

При обучении он ищет различные, новейшие пути для решения задач.

Если ребёнок искренне увлечён чем-либо, ему не понадобится много времени для освоения материала.

Он постоянно стремится узнавать новое и интересуется различными темами.

Старается быть критичным и требовательным к себе.

Ребёнок отличается невероятной усидчивостью и стремлением достигать своих целей.

Родители должны внимательно наблюдать за своим чадом и поймать момент, когда он активно отдаёт свои силы какому-то увлечению. Когда эта задача решена, можно строить планы на будущее воспитание гения. Для развития способностей в ребёнке семье понадобится вложить много сил.

Иногда родители не получают желаемого результата. На это есть две причины:

Неподходящий процесс воспитания.

Не учитываются личностные способности ребёнка.

Это может привести к тому, что дети вырастают зажатыми и отчуждёнными от общества, с множеством комплексов.

Советы родителям для воспитания вундеркинда

Для воспитания гения психологи советуют:

С момента рождения непрерывно разговаривать с ребёнком. Дети чувствуют, что рядом находится любящий человек.

Наличие в семье младшего брата или сестры благотворно сказывается на развитии вундеркинда, так как он может кого-то обучать.

Не опекайте его сверх меры. Дайте почувствовать себя самостоятельным.

Не стремитесь, чтобы ребёнок соответствовал детям своего возраста. Если вы не видите в нём те черты, что есть в других, не пытайтесь сделать его «таким же, как все».

Поддерживайте его увлечения, даже если они кажутся вам излишними.

Если ребёнок хочет посещать дополнительные занятия, поддержите его желание.

Отправьте чадо в школу, специализирующуюся на работе с детьми-вундеркиндами.

Не требуйте от ребёнка потрясающих результатов по всем предметам. Сконцентрируйте внимание на том, что ему интересно.

Поддерживайте детей искренне. Ложное восхищение может негативно сказаться на воспитании.

Психологи считают, что вопрос «как воспитать вундеркинда с рождения?» не совсем корректен, так как гениальные способности у ребёнка развиваются к семи-восьми годам.

Совместное чтение как обязательный фактор воспитания вундеркинда

Все родители хотят, чтобы их чадо смогло осуществить свои мечты и желания, чтобы они были активными и умными. Младенчество - это период, когда закладываются основы самостоятельной жизни.

Важно выделять хотя бы 15 минут в день на чтение вслух, независимо от того, может ли ваш ребёнок читать самостоятельно.

Вот несколько аргументов, почему это важно:

Совместное чтение обогащает словарный запас детей. Ребёнок запоминает множество слов, что поможет ему в школе. Чтение вслух развивает мозг. Чем больше вы читаете, тем больше нейронных соединений появляется в мозге ребёнка. Чтение улучшает характер детей. Регулярное чтение помогает развивать концентрацию. Это помогает выстроить крепкие отношения с детьми. Чтение создаёт эмоциональную близость. Воспитывает позитивные качества. Читая сказки, дети учатся понимать разные человеческие типажи.

Таким образом, простая привычка ежедневного чтения вслух может вызвать позитивные изменения в будущем. Это эффективный способ вырастить умного человека.

Типичные ошибки в воспитании вундеркинда с пеленок

Все дети рождаются одинаковыми, и их развитие зависит от родителей. Некоторые могут вырастить гения, а другие закапывают таланты. Психологи выделяют несколько ошибок:

Мало активности. Подвижность важна для развития личности. Дети, которые много двигаются, превосходят сверстников в умственном развитии.

Подвижность важна для развития личности. Дети, которые много двигаются, превосходят сверстников в умственном развитии. Нет общения с ребёнком. Дети задают вопросы, и важно отвечать на них, развивая сознательность.

Дети задают вопросы, и важно отвечать на них, развивая сознательность. Мало совместных занятий. Найдите дела, где вы будете полноправными участниками, чтобы делиться опытом.

Почему вундеркинды выгорают?

Дети могут выгорать из-за высоких требований. Даже талантливые дети нуждаются в бережном отношении, чтобы избежать выгорания. Родители должны подумать, прежде чем делать способности ребёнка общественным достоянием. Его способности должны развиваться постепенно.

Правила четырёх НЕТ для развития вундеркинда с рождения

Типичные ошибки в воспитании:

Нет стандартам. Каждый ребёнок развивается индивидуально, важно найти его таланты.

Каждый ребёнок развивается индивидуально, важно найти его таланты. Нет сравнению с другими. Не сравнивайте ребёнка с другими, чтобы не занижать его самооценку.

Не сравнивайте ребёнка с другими, чтобы не занижать его самооценку. Нет вашему прошлому. Не воплощайте свои мечты через ребёнка.

Не воплощайте свои мечты через ребёнка. Нет насилию над личностью. Не заставляйте детей заниматься без их воли.

Приложите к воспитанию как можно больше любви и терпения. Не забывайте про творческий подход к решению проблем. Даже если не получится воспитать вундеркинда, ставьте перед собой задачу вырастить личность с разносторонними интересами.