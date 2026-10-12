Английские розы, или English Rose, представляют собой группу сортов, созданных известным английским селекционером Дэвидом Остином в конце XX века. Он скрещивал французские, дамасские, бурбонские и другие сорта с современными чайно-гибридными и флорибунда розами. Узнайте, почему эти розы стали известны на весь мир.

Преимущества английских роз

Английские розы выделяются своей формой цветка и строением куста. Они сочетают в себе достоинства старинных сортов — чашевидную форму цветков, гармоничную форму куста и разнообразие ароматов — с устойчивостью к заболеваниям и множеством оттенков.

Эти розы также ценятся за непрерывное цветение, характерное для современных чайно-гибридных и флорибунда сортов.

Среди английских роз можно встретить различные формы кустов: от низких до высоких, плетистых и почвопокровных, густых и разреженных. Многие сорта обладают теневыносливостью, что делает их подходящими для тенистых садов. Они достаточно неприхотливы, хотя требуют укрытия на зиму.

Дэвид Остин — «папа» английских роз

Дэвид Остин, родившийся в 1926 году в Восточном Шропшире, вырос в семье фермеров. Его родители надеялись, что он продолжит семейное дело, и когда он подрос, его помощь была очень кстати. Однако в 14 лет он неожиданно увлекся выращиванием роз, что не поддерживалось его семьей, считавшей это «пустой забавой». Тем не менее, это хобби стало его призванием, и он посвятил более 70 лет своей жизни селекции роз, зарегистрировав более 200 сортов.

Королева сада — и в королевском саду

Королева Великобритании Елизавета II была поклонницей таланта Остина и не раз встречалась с ним. Розы его селекции цветут в резиденциях королевской семьи. Один из сортов был назван в честь королевы — Rosa Jubilee Celebration. Остин любил давать своим розам имена в честь реальных людей, включая свою супругу и внучку, а также актрис и литературных персонажей.

Несмотря на изменения в садовой моде, розы остаются популярными и не исчезают с гербов самых известных родов.

Известные сорта английских роз

К самым знаменитым сортам английских роз относятся: Graham Thomas, Charlotte, Golden Celebration, William Morris, Jubilee Celebration, Lady of Shalott, Strawberry Hill, The Pilgrim, Anne Boleyn и The Mayflower.

Как правильно посадить английскую розу

Английские розы предпочитают солнечные места, но могут расти и в тенистых условиях. Важно избегать сквозняков, низин и участков с близким расположением подземных вод. Не рекомендуется сажать новые растения на месте старых кустов. К почве особых требований нет, но лучше, если она будет легкой и насыщенной кислородом. Если почва слишком плотная, рекомендуется добавить песок.

Лучшее время для посадки — сентябрь и октябрь, до первых заморозков.

Процесс посадки включает следующие шаги:

- Смешайте воду, глину и навоз в пропорции 10:3:3 для получения глиняной болтушки.

- Добавьте в раствор стимулятор роста согласно инструкции.

- Выкопайте ямки размером 40 на 40 см, глубина зависит от длины корней (обычно от 30 до 50 см).

- Подготовьте специальную смесь: измельченную глину, песок, торф и перегной (по ведру каждого ингредиента), добавьте 2 ведра садовой почвы, 2 чашки костной и доломитовой муки, немного суперфосфата. Заполните яму получившейся массой.

- Обработайте корни глиняным раствором.

- В яму залейте воду и дождитесь, пока она впитается.

- Поместите корни в яму, расправьте их и следите, чтобы подвой находился ниже уровня земли.

- Постепенно подсыпайте грунт и аккуратно уплотняйте его вручную. Полейте еще раз и окучьте куст после впитывания — это повысит приживаемость.

Имя розы

В Великобритании «английской розой» называют самых красивых женщин, олицетворяющих образ юной леди с английскими корнями. Этот титул носила принцесса Диана, а также актрисы Кэтрин Зета-Джонс и Кейт Уинслет.

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Розы селекции Дэвида Остина можно приобрести и в Латвии — они прекрасно растут в наших садах. Гравийные дорожки, изящная садовая мебель, аккуратный газон и розарий создадут кусочек Англии в вашем саду.