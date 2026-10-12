Перед покупкой микроволновой печи многие не задумываются о том, насколько использование этого прибора может быть опасно для здоровья. Комфорт и возможность быстро готовить еду зачастую важнее. Однако есть люди, которые ставят принципы здорового питания на первое место. Вредна ли пища, приготовленная в микроволновке?

Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Мнения экспертов сильно различаются. Давайте разберемся: вред микроволновок — миф или реальность? Как устроена микроволновая печь? Сколько вреда она может принести и стоит ли пускать эту «помощницу» на свою кухню?

Вред или польза?

Микроволновка на современной кухне — это обычный, нужный и удобный прибор. Трудно найти хозяйку, которая считает иначе. С помощью этого устройства можно за считанные минуты разогреть обед или приготовить на завтрак вкусные и «быстрые» горячие бутерброды. Но вредна ли такая пища для здоровья?

Если рассматривать вопрос с точки зрения «правильности» питания, то дело не в вредном воздействии ультракоротких волн, а в самих продуктах. Хот-доги, гамбургеры, полуфабрикаты, попкорн и другие «вкусняшки» сложно отнести к здоровой пище. И микроволновка здесь ни при чем. Регулярное употребление таких блюд может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта, проблемам с пищеварением, ожирению и другим неприятностям.

С другой стороны, в микроволновой печи можно готовить без масла. При этом пища будет готовиться равномерно, а при правильно установленных настройках ничего не пригорит. В этом случае микроволновка, наоборот, помогает снизить калорийность блюд и уменьшить количество жиров в рационе.

Так что же несет нам микроволновая печь? Вред или пользу? Какие аргументы перевешивают? Давайте разбираться.

Распространенные мифы

Практически каждый человек при словах «волновое излучение» представляет себе радиацию, облучение и раковые опухоли. На этот счет существует множество «страшилок». Но так ли они реальны или это мифы?

Все микроволны радиоактивны. На самом деле это сильное заблуждение. СВЧ-агрегаты генерируют неионизирующие волны, которые не влияют ни на людей, ни на саму пищу.

Микроволны изменяют клеточную структуру, и еда становится канцерогенной. Научного подтверждения этому утверждению нет. Подобные изменения могут происходить только под воздействием радиоактивных волн. Кроме того, нагрев в микроволновке происходит быстрее, чем на обычной плите, и времени на приготовление уходит меньше. Канцерогены можно получить и в результате зажаривания продукта на обычной сковороде с маслом.

Микроволновое излучение наносит вред человеческому организму. Даже если это так, человечеству следует отказаться от телевизоров, мобильных телефонов или Wi-Fi, так как там тоже присутствуют микроволны. Причем эти приборы более опасны, ведь излучение выходит наружу. В случае с СВЧ-печью все волны остаются внутри агрегата. Если корпус цел и стекло на дверце не повреждено, риск существенно меньше. Доказано, что микроволны не накапливаются в предметах, они исчезают сразу после выключения прибора.

Микроволновка разрушает витамины. Это спорное утверждение. Витамины и другие полезные вещества разрушаются под воздействием высокой температуры, независимо от того, готовите ли вы в микроволновке или на обычной плите. Сохранить витамины можно только в случае, если продукты употребляются сырыми.

Под воздействием микроволн молекулярная структура продуктов распадается. Эта теория также не имеет научного подтверждения. Ученые до сих пор не доказали этот факт.

Регулярное использование прибора приводит к различным заболеваниям. На сегодняшний день нет ни одного заключения врача, свидетельствующего о том, что человек умер в результате употребления пищи, приготовленной в микроволновой печи.

Только не в микроволновке!

Разогревать еду в микроволновке быстро и просто, но не всегда полезно: некоторые продукты теряют свои полезные свойства. Рассмотрим продукты, которые лучше не подвергать такому виду обработки.

Замороженное мясо

При разморозке в микроволновке количество бактерий, которые содержатся в продукте, возрастает, что может привести к пищевым инфекциям. Мясо не может полноценно разморозиться: даже если верхний слой растает, внутренняя часть останется замороженной. Иногда края размороженного мяса становятся серыми, что показывает, что часть мяса «пропадает». Поэтому самым правильным способом остается разморозка мяса в холодильнике.

Кисломолочные продукты

Как бы ни хотелось быстро разогреть йогурт или кефир, лучше заранее достать их из холодильника и подождать. При нагревании живые лакто- и бифидобактерии исчезают, и полезные свойства продуктов почти не сохраняются.

Сосиски и сардельки

Кажется, что нет ничего проще, чем подогреть сосиски в микроволновке, но в этом случае возникает риск развития сердечных заболеваний, так как при нагревании в переработанных продуктах образуются продукты окисления холестерина.

Замороженные ягоды

Большая часть витаминов, ради которых вы сохраняли ягоды, в микроволновке пропадет, особенно витамин С (около 60% от имеющегося). Ягоды могут лопнуть в микроволновке из-за целостной оболочки и большого количества влаги внутри.

Мед

Со временем мед становится твердым и вязким: засахаривается или кристаллизуется. Это естественный процесс, который является доказательством высокого качества продукта. Если вы попытаетесь «разжижать» его путем подогрева, все полезные свойства меда исчезнут.