Когда нужно сварить макароны, рис или суп, возникает соблазн сразу набрать в кастрюлю горячую воду — так она быстрее закипит. Однако специалисты советуют отказаться от этой привычки и для приготовления пищи начинать именно с холодной воды.

Как пишет Martha Stewart со ссылкой на экспертов по питанию и токсикологии, горячая водопроводная вода потенциально может содержать больше веществ, попавших в нее из труб, кранов и других элементов водопроводной системы. Особое внимание специалисты обращают на свинец.

Почему холодная вода предпочтительнее

Клинический доцент и специалист по питанию Университета Джорджии Трейси Бригман рекомендует всегда начинать приготовление пищи с холодной воды.

По ее словам, горячая и теплая вода, проходя через водопроводную систему, может захватывать больше минеральных и других веществ из труб. Помимо потенциальных рисков, это способно влиять и на вкус готовой еды.

Поэтому набирать горячую воду из крана ради экономии нескольких минут специалисты не советуют. Лучше наполнить кастрюлю холодной водой, а уже затем нагревать ее на плите или в чайнике.

При чем здесь свинец

Свинец способен попадать в воду не только из старых водопроводных линий. Его источниками могут быть отдельные элементы внутренней сантехники, припой, краны и фитинги.

Эксперт по молекулярной и экологической токсикологии Татьяна Чеэрс объясняет, что проблема особенно актуальна для старых зданий и водопроводных систем.

Горячая вода способствует более быстрому растворению свинца из некоторых материалов, поэтому риск его попадания в воду может увеличиваться.

И даже относительно новый дом не дает абсолютной гарантии отсутствия проблемы. Хотя современная сантехника содержит значительно меньше свинца, его следовые количества могут присутствовать в отдельных компонентах, а другие вещества способны накапливаться в водонагревателях, резервуарах и трубах.

Кипячение здесь не поможет

Распространенная ошибка — считать, что кипячение делает любую воду безопасной.

Высокая температура действительно способна уничтожать многие болезнетворные микроорганизмы, но со свинцом и некоторыми другими химическими загрязнителями ситуация совершенно иная.

«Такой неорганический элемент, как свинец, невозможно выкипятить», — объясняет Бригман.

Более того, во время длительного кипячения часть воды испаряется. Если в ней уже присутствует свинец, он никуда не исчезает, а его концентрация в оставшейся воде потенциально может увеличиться.

Для детей это особенно важно

Воздействие свинца представляет особую опасность для детей, младенцев и беременных женщин. По данным, приведенным в материале, хроническое воздействие свинца связывают с нарушениями когнитивного развития, проблемами с обучением и поведением.

У взрослых воздействие свинца также может негативно сказываться на нервной системе и работе почек и быть связано с повышением артериального давления.

Именно поэтому органы общественного здравоохранения рекомендуют использовать холодную воду из-под крана не только для питья и приготовления еды, но и при приготовлении детских смесей.

Если вода долго стояла в трубах

Есть еще одна простая рекомендация. Перед тем как набрать воду для приготовления пищи, Бригман советует ненадолго открыть холодный кран.

В приведенном материале рекомендуется дать воде стечь примерно 15–30 секунд. Это помогает удалить воду, которая некоторое время находилась непосредственно в трубах и могла контактировать с их материалами.

Если жилье долго пустовало, например во время отпуска, в статье рекомендуется дать воде стечь дольше — около двух-трех минут.

А фильтр поможет?

При наличии риска загрязнения свинцом эксперты рекомендуют использовать фильтры, которые специально сертифицированы для снижения его содержания. Сам факт наличия фильтра еще не означает, что он способен задерживать свинец, поэтому необходимо обращать внимание на его назначение и своевременно менять картриджи.

Простое правило для кухни

Для супа, макарон, риса, чая и других блюд безопаснее придерживаться простого принципа: набирайте из крана холодную воду и нагревайте ее самостоятельно.

Несколько сэкономленных минут при использовании горячей воды из-под крана вряд ли стоят потенциального дополнительного контакта с веществами, которые она может получить, проходя через водопроводную систему.